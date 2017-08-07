۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۳۱

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان:

خبرنگاران جهادگران عرصه اطلاع‌رسانی هستند

سمنان - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان خبرنگاران را جهادگران عرصه اطلاع‌رسانی توصیف کرد و گفت: این قشر فرهیخته جامعه باید در عرصه مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان بکوشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری بعداز ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهید صارمی و همراهانش، اظهار داشت: امروز جنگ نرم تااندازه‌ای در کشور نفوذ کرده که جوانان ما به هدف اصلی دشمنان بدل شده‌اند و در این راه اطلاع‌رسانی می‌تواند اهمیت فراوانی در راستای آگاهی بخشی به این قشر مهم از جامعه داشته باشد.

وی تصریح کرد: خبرنگاران به‌مثابه یکی از ارکان اطلاع‌رسانی در راستای مقابله بانفوذ دشمنان به‌خصوص در حوزه فرهنگی و خصوصاً باهدف دور کردن جوانان از آرمان‌های انقلاب اسلامی، رسالتی سنگین در جامعه دارند و می‌توانند با تأسی از سیره ائمه اطهار(ع) و با استفاده از تفکر جهادی، علم، آگاهی و تجربه به مقابله با این تهدیدات بپردازند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تاکید بر اینکه امروز ایران اسلامی و پیشرفت‌های آن به‌مثابه خاری در چشم دشمنان و ابرقدرت‌هایی محسوب می‌شوند که از همان بدو انقلاب اسلامی فتنه‌های بی‌شمار را علیه نظام اسلامی ایران در دستور کار قراردادند، افزود: اما اکنون اقتدار و صلابت ایران اسلامی در منطقه و جهان انگشت حیرت را بر دهان بیگانگان قرار داده است.

شکری خاطرنشان کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان ضمن گرامیداشت روز خبرنگار بار دیگر یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، شهید صارمی ویارانش، شهدای حادثه سقوط هواپیما در تهران و همچنین جان‌باختگان عرصه هنر و تصویر در جنگ تحمیلی را که خون پاکشان را درراه اعتلای اسلام ناب محمدی(ص) اهدا کردند، برای تمام فعالان عرصه رسانه استان آرزوی بهروزی دارد.

