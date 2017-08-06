اساسنامه کشتی با همکاری وزارت ورزش اصلاح و ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خادم با اشاره به اهمیت اصلاح اساسنامه این ‏فدراسیون که انجام شده، توضیح داد: بعد از اعتراض کمیته بین المللی المپیک، مجمع فدراسیون کشتی را برگزار کردیم و با ‏همکاری وزارت ورزش و جوانان و نگاه کارشناسانه دکتر سلطانی فر در جهت استقلال فدراسیون ها و همچنین اعضای مجمع، ‏پاسخ های لازم به اعتراضاتی که اعلام شده بود، تهیه، تنظیم و ارسال کردیم‎.‎

رئیس فدراسیون کشتی ابراز امیدواری کرد پاسخ دریافتی، مبنی بر موافقت و پذیرش اصلاحات اساسنامه فدراسیون باشد‎.‎

رسول خادم در پایان با اشاره به نامگذاری پنجم شهریورماه به پاس سالروز تولد جهان پهلوان تختی گفت: امیدوارم شورای عالی ‏انقلاب فرهنگی با حضور و حمایت وزیر ورزش و دیگر مسئولان دستگاه های مرتبط فرهنگی و با ‏عنایت به جایگاه فرهنگی و تاریخی کشتی، روز ملی کشتی نیز در تاریخ معاصر کشور تایید نهایی شود.‏