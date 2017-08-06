رقبای «مرکل» با بودجه پیشنهادی ناتو مخالفت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حزب سوسیال دموکرات آلمان امروز یکشنبه با طرح ناتو برای اختصاص ۲ درصد از درآمد ناخالص ملی به هزینه های نظامی مخالفت کرد و به این ترتیب «آنگلا مرکل» صدراعظم این کشور و «سوسیال مسیحی» حزب متبوع وی را به چالش کشید.

تنها ۲ ماه مانده به برگزاری ۲ انتخابات پارلمانی و صدارتی آلمان، «مارتین شولتز» و «توماس اوپرمن» رهبران حزب سوسیال دموکرات، با نوشتن یادداشتی، شدیدترین انتقادات را نثار مرکل، ناتو و همچنین «اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان کردند.

در این یادداشت از طرح ۲ درصدی ناتو که البته با فشار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و موافقت حزب ائتلافی حاکم بر آلمان رو به پیشرفت است، به عنوان هدفی غیر واقعی و اشتباه نام برده شده است.

حزب سوسیال دموکرات که با ۱۵ درصد اختلاف از جایگاه دوم در انتخابات پیش رو برخوردار است، می گوید آلمان برای برآوردن خواسته ناتو و آمریکا باید بودجه نظامی فعلی را تقریبا ۲ برابر کند.