۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۳۲

رقبای «مرکل» با بودجه پیشنهادی ناتو مخالفت کردند

حزب «سوسیال دموکرات» آلمان با پیشنهاد اختصاص ۲ درصد از درآمد ناخالص ملی به هزینه های نظامی ناتو، آشکارا مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حزب سوسیال دموکرات آلمان امروز یکشنبه با طرح ناتو برای اختصاص ۲ درصد از درآمد ناخالص ملی به هزینه های نظامی مخالفت کرد و به این ترتیب «آنگلا مرکل» صدراعظم این کشور و «سوسیال مسیحی» حزب متبوع وی را به چالش کشید.

تنها ۲ ماه مانده به برگزاری ۲ انتخابات پارلمانی و صدارتی آلمان، «مارتین شولتز» و «توماس اوپرمن» رهبران حزب سوسیال دموکرات، با نوشتن یادداشتی، شدیدترین انتقادات را نثار مرکل، ناتو و همچنین «اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان کردند.

در این یادداشت از طرح ۲ درصدی ناتو که البته با فشار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و موافقت حزب ائتلافی حاکم بر آلمان رو به پیشرفت است، به عنوان هدفی غیر واقعی و اشتباه نام برده شده است.  

حزب سوسیال دموکرات که با ۱۵ درصد اختلاف از جایگاه دوم در انتخابات پیش رو برخوردار است، می گوید آلمان برای برآوردن خواسته ناتو و آمریکا باید بودجه نظامی فعلی را تقریبا ۲ برابر کند.

مریم خرمایی

