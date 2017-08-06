به گزارش خبرگزاری مهر، محمد معتمدی با حمایت شرکت «شیناتک» (گروه هنری موزاوی) و همراهی انجمن موسیقی ایران در کنسرت خود با نام «بگو کجایی» ساعت ۲۱:۳۰ روز نهم شهریور ماه در برج میلاد تهران قطعات مجید وفادار را اجرا خواهد کرد.

در این کنسرت که بلیت فروشی آن از روز سه شنبه ۱۷ مردادماه ساعت ۱۱ صبح آغاز می شود، قطعات «به سوی تو»، «سفری در شب»، «غرور شکسته»، «گلباران»، «گل اندام»، «چون تو را دیدم»، «جلوه هستی» و «محفل مستی» اجرا خواهد شد. این آثار از جاودانه های استاد مجید وفادار هستند که توسط معتمدی و با همراهی ارکستر «نیایش» که در این اجرا میزبان نوازندگان مهمان ارکستر «چکاوک» است به صحنه خواهد رفت.

رونمایی از آلبوم جدید معتمدی، رونمایی از تکنوازی های مجید وفادار و رونمایی از کتاب زندگینامه و آثار مجید وفادار از جمله برنامه های جانبی این کنسرت است که قرار است بعداز ظهر نهم شهریورماه در سالن رودکی برج میلاد برگزار شود.