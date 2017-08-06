به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «از طراحی تا نقاشی بعد از ۴۵ سال» با نمایش آثار طراحی و چند اثر نقاشی از زنده‌یاد فرامرز پیلارام ۲۰ مرداد در گالری فردا برپا می شود. در این نمایشگاه ۵۰ اثر طراحی از وی روی دیوار خواهد رفت که همه این آثار قدرت قلم این هنرمند را نشان می‌دهد.

در استیمنت این نمایشگاه آمده است: همیشه نام برخی از هنرمندان بر تارک آسمان هنر تابنده خواهد ماند هنرمندانی که دیر یا زود از میان ما می‌روند ولی هنرشان زنده و پویا مانده است. از میان این خیل اندک هنرمندان واقعی پیلارام هم خودش و هم آثارش رنگ و بویی دیگر داشت. هنرمندی که با کاربرد خط در نقاشی، به خطاطی شکل نوینی بخشید و آن را از چارچوب های سنّتی خارج کرد ولی به هنری که ایرانی بودنش غیرقابل انکار است هم کمک بسزایی کرد. او با تنی چند از همفکرانش در سال‌هایی که هنرهای اصیل ایرانی در مقابل موج نوگرایی قرار گرفته بود قد علم کردند و مکتبی را پایه نهادند که بعدها هنر سقاخانه‌ای لقب گرفت و تا اکنون نیز آبشخور هنرمندان بعد از خود بوده است. آثار پیلارام تابلوهای با ساختاری محکم است که خط در آنها با تکیه بر هنرهای سنّتی حرکاتی آهنگین دارد. آهنگ خطوط در کارهای او با تکرار یک حرف به وجود می آید و حس حرکتِ بصری را به بیننده القا می کند. ادغام خطوط سیاه و ضخیم و سفید و نازک و ترکیب آنها با عنصر خط در آثار او نوعی وحدت به وجود می آورد. اما آثار حاضر در این نمایشگاه به بعد دیگر شخصیت هنری این بزرگمرد هنر ایران پرداخته و نشان داده است که این هنرمند آنقدر در طراحی تبحر داشته که زمینه ساز خلق آثارش در مکتب سقاخانه ای بوده است. او به یقین مثالی کامل برای این جریان است که تا طراحی درست نباشد نمی‌توان اثری خلق کرد که ارزش هنری داشته باشد.

این نمایشگاه از بیستم تا بیست و پنجم مرداد ماه در گالری فردا برپا خواهد شد و علاقه‌مندان برای دیدن آن می‌توانند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری فردا واقع در خیابان کریمخان زند، زیر پل کریم‌خان، خیابان حسینی، کوچه اعرابی ۶، پلاک ۲ واحد ۲ مراجعه کنند.