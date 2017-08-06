آغاز انتخاب رشته کنکور از ۱۹ مرداد/ امکان ثبت نام مجدد فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج اولیه به همراه دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ اعلام شد.

آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در این آزمون شوند، می‌توانند دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره ۲) آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ را از سایت سازمان سنجش دریافت کنند.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته علاوه بر اینکه از طریق سایت سازمان سنجش قابل دریافت است از ساعت ۸:۰۰ صبح روز دوشنبه ۱۶ مرداد ۹۶ در تمامی باجه های روزنامه فروشی سراسر کشور توزیع می‌شود.

داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی گردیده‌اند، می‌توانند با مراجعه به باجه های روزنامه فروشی شهرستان محل اقامت خود و با پرداخت مبلغ ۱۰ هزار ریال بابت هر دفترچه به عنوان کارمزد توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته، در زمان مقرر، نسبت به دریافت آن اقدام کنند. دفترچه مذکور رایگان بوده و بجز هزینه‌ای که برای کارمزد توزیع، تعیین شده هزینه‌ای دیگری نباید پرداخت شود.

هر یک از داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر ویا زبانهای خارجی که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، می‌بایست دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی ذیربط را دریافت کنند.

تمامی داوطلبان می بایست پس از مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی کد رشته های تحصیلی مورد علاقه خود را مشخص کرده و از تاریخ ۱۹ تا ۲۳ مرداد ۹۶ به ترتیب اولویت در فرم انتخاب رشته اینترنتی خود درج کنند.

داوطلبانی که در آزمون سراسری ثبت نام نکرده اند و علاقمند به ادامه تحصیل در رشته های بدون آزمون و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی هستند می توانند همزمان با انتخاب رشته، از روز ۱۹ مرداد نسبت به ثبت نام در سایت سازمان سنجش اقدام کنند.