  1. سیاست
  2. سایر
۲۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۲۴

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با "مهر":

کلیه کاندیداهای جبهه پیروان خط امام و رهبری تائید صلاحیت شدند

کلیه کاندیداهای جبهه پیروان خط امام و رهبری تائید صلاحیت شدند

مریم بهروزی اعلام کرد: کلیه کاندیداهای جبهه پیروان خط امام و رهبری برای انتخابات شوراها تائید صلاحیت شده اند.

مریم بهروزی عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری، صبح امروز (شنبه) در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: کلیه افرادی که در لیست انتخاباتی جبهه پیروان خط امام و رهبری برای انتخابات شوراها قرار داشتند، تائید صلاحیت شده اند.

وی خاطرنشان کرد: پس از رایزنی با سایر گروههای اصولگرا برای دستیابی به فهرستی واحد، اسامی کاندیداهای خود را اعلام خواهیم کرد.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری اظهار داشت: برخی افراد که از سوی سایر گروههای اصولگرا برای انتخابات شوراها کاندیدا شده بودند رد صلاحیت شده اند.

بهروزی تاکید کرد: تلاش جبهه پیروان خط امام و رهبری بر تعامل با سایر گروههای اصولگرا در انتخابات شوراها متمرکز است و ما در صددیم در انتخابات شوراها از جبهه اصولگرا یک فهرست واحد ارائه شود.

 

کد مطلب 405121

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها