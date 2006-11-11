کلیه کاندیداهای جبهه پیروان خط امام و رهبری تائید صلاحیت شدند

مریم بهروزی عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری، صبح امروز (شنبه) در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: کلیه افرادی که در لیست انتخاباتی جبهه پیروان خط امام و رهبری برای انتخابات شوراها قرار داشتند، تائید صلاحیت شده اند.

وی خاطرنشان کرد: پس از رایزنی با سایر گروههای اصولگرا برای دستیابی به فهرستی واحد، اسامی کاندیداهای خود را اعلام خواهیم کرد.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری اظهار داشت: برخی افراد که از سوی سایر گروههای اصولگرا برای انتخابات شوراها کاندیدا شده بودند رد صلاحیت شده اند.

بهروزی تاکید کرد: تلاش جبهه پیروان خط امام و رهبری بر تعامل با سایر گروههای اصولگرا در انتخابات شوراها متمرکز است و ما در صددیم در انتخابات شوراها از جبهه اصولگرا یک فهرست واحد ارائه شود.