منصور برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر با توجه به کسب عنوان سومی آزادکاران جوان در رقابتهای جهانی فنلاند، این افت را حاصل وقفه ای در برنامه های نوجوانان و جوانان خواند و اظهار داشت: برنامه های کشتی رده های نوجوانان و جوانان بعد از حواشی حذف این رشته از المپیک با وقفه ای کوتاه، ولی تاثیرگذار همراه شد که پیامدهای آن در برخی از کشورها بیشتر به چشم آمد. البته برخی از کشورهای مدعی مثل آمریکا و روسیه هم به خوبی توانسته اند در همین مقطع زمانی، روی رده های پایه خود کار کنند و همه دیدیم که در رقابتهای جهانی هم عالی نتیجه گرفتند.

وی به برنامه ریزی جدی و دقیق ژاپنی‌ها به عنوان یک رقیب توانمند آسیایی هم اشاره کرد و گفت: کشتی ژاپن هم به خوبی برای المپیک ۲۰۲۰ دورخیز کرده و مطمئن باشید این کشور با درخشش آزادکاران رده های پایه خود می تواند یکی از مدعیان اصلی المپیک بعدی باشد. ما به هیچ عنوان نباید از مدعیان امریکایی و ژاپنی غافل شویم، چراکه نتایج اخیر این مدعیان در رده های پایه نشانگر پیشرفت و عزم جدی آنان برای المپیک ۲۰۲۰ است.

برزگر با انتقاد از بی‌توجهی نسبت به کشتی و عدم نگاه جدی برخی متولیان امر به این رشته مدال آور و المپیکی گفت: باید بدون تعارف به این نکته اشاره کرد که اگر آقایان مدیر و مسئول، مدال المپیک از کشتی می خواهند باید بسیار فراتر از امکانات موجود به این رشته رسیدگی کنند، اما اگر فقط به کشتی با نگاه ورزشی برای سرگرمی مردم می نگرند بهتر است همین وضعیت را ادامه دهند. در واقع اگر آقایان به چشم سرگرمی به کشتی نگاه می کنند بهتر است سراغ رشته های دیگر بروند که شاید سرگرم کننده‌تر باشد! نگاه ما به کشتی باید المپیکی باشد و برای کسب مدال در المپیک ۲۰۲۰ گام برداریم، چراکه ممکن است باز هم از سوی کشتی گیران امریکایی که در رقابتهای جوانان جهان همه را مبهوت کرد از قافله جا بمانیم.

سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد ایران در خصوص کادر فنی جوانان نیز گفت: به هیچ عنوان با این ادعا که برخی می گویند کادر فنی در افت این تیم نسبت به ادوار قبلی نقش داشته، موافق نیستم. تقی اکبرنژاد از زمانی که به جای محمد طلایی به عنوان سرمربی به تیم جوانان آمد، حدود یکسال وقت داشت. مطمئنا این زمان محدود با توجه به تغییر نسل برخی از جوانان و انتقال آنها به رده بزرگسالان باعث شد ما در رقابتهای جهانی دچار افت محسوسی شویم. در این میان نباید کادر فنی را مقصر دانست، چراکه دلایل متعددی از جمله وقفه در برنامه های نوجوانان و جوانان و همچنین پیشرفت چشمگیر رقبایی مثل امریکا نیز در کسب این نتیجه دخیل بود.

مرد سرد و گرم چشیده کشتی ایران در پایان به یک تجدید نظر کلی اشاره کرد و گفت: ما سال گذشته در رده نوجوانان و جوانان در سطح آسیا هم به مشکل خوردیم و این نشانگر آن است که باید در برخی برنامه های خود تجدید نظر کنیم. من هنوز بر حمایت های متولیان ورزش کشور تاکید دارم و معتقدم آنها باید بیش از گذشته به کشتی توجه کنند. ما در سال بعد از المپیک هستیم و تمامی رقبای سنتی ما در حال تغییر و پوست اندازی هستند، در نتیجه ما نیز باید به خوبی همپای آنها حرکت کنیم، چراکه در غیر اینصورت فاصله زیادی با این رقبا پیدا خواهیم کرد. فاصله ای که جبران آن بسیار سخت است و احتمال ضربه خوردن کشتی ایران در المپیک ۲۰۲۰ توکیو را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان روزهای ۱۰ و ۱۱ مردادماه در شهر تامپره کشور فنلاند برگزار شد که در پایان تیم ایران با یک مدال نقره نعیم حسن زاده در وزن ۱۲۰ کیلوگرم و سه مدال برنز یونس امامی، محمد متقی نیا و احمد بذری در اوزان ۶۰، ۷۴ و ۸۴ کیلوگرم و کسب ۴۹ امتیاز به عنوان سوم این رقابت ها رسید. تیم های آمریکا و روسیه نیز با کسب ۶۸ و ۶۷ امتیاز در جایگاه های اول و دوم ایستادند.

تیم کشتی آزاد جوانان ایران در ادوار قبلی این مسابقات، دو سال پیاپی قهرمان جهان شد، اما سال گذشته با قرعه ای بسیار سخت در جایگاه چهارم جهان قرار گرفت.