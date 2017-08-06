به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، مسئولان ارشد پیشین آمریکا از جاه طلبی های خارجی «محمد بن زاید» ولیعهد ابوظبی در منطقه نگران هستند.

بر اساس این گزارش، رویکرد ولیعهد ابوظبی با سیاست های آمریکا در منطقه در تعارض است و این کشور تلاش کرده بود در مسیر تلاش های آمریکایی برای حل بحران یمن که از سوی «جان کری» وزیر خارجه پیشین آمریکا صورت گرفته بود، کارشکنی کند.

واشنگتن پست گزارش داد به پیام های دیپلماتیک شماری از مسئولان اماراتی دسترسی پیدا کرده که یکی از این پیام ها مربوط به گزارشی از دیدار ولیعهد ابوظبی با «خالد بحاح» نخست وزیر پیشین دولت «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی یمن و معاون دوم فعلی او است که در ماه می سال ۲۰۱۵ صورت گرفته بود.

بر اساس محتوای این پیام ها بن زاید در این دیدار بحاح را ترغیب می کند تا با پیشنهاد آتش بس با انصار الله مخالفت کرده و تلاش های آمریکایی برای رسیدن به راهکاری سیاسی در خصوص یمن را با چالش مواجه کند و به مسئولان یمنی گفته که باید بدون در نظر داشتن سخنان وزیر خارجه آمریکا موضع یمنی ها قاطع باشد و با تلاش ها برای آرام کردن اوضاع مخالفت کنند.

این روزنامه همچنین به نتایجی که سازمان سیا درباره نقش امارات در هک کردن خبرگزاری رسمی قطر و شعله ور ساختن بحران کشورهای عربی با دوحه به دست آورده اشاره کرده است و تأکید کرده که این مسأله میان همپیمانان آمریکا شکاف و دو دستگی ایجاد کرده و به منافع واشنگتن ضرر زده است.

روزنامه آمریکایی در ادامه گزارش خود به نقش مخرب امارات در لیبی هم اشاره کرده و یادآور شده که این کشور نقش اساسی در اقدامات نظامی که به سرنگونی معمر قذافی منجر شد داشته است اما بعد از آن هم تلاش کرده تا روند صلح در لیبی را با مشکل مواجه کند و به صورت مالی و نظامی از خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش لیبی حمایت کرده و این اقدام نقض آشکار ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی به شمار می رود.