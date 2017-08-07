به گزارش خبرنگار مهر، نیمار قواعد و اعداد فوتبال دنیا را در حالی به هم ریخت که اینجا در ایران ما در بسیاری از باشگاه هایمان عاجز از پرداخت حقوق حقه بازیکنان در باشگاه ها هستیم و گاهی با صدای فریاد عصبانی کی روش به خودمان می آییم و می فهمیم که زمین فوتبال نداریم و زمین تیم ملی را هم داده ایم زیر کشت!

پرسش اول دقیقا این است. پاریسن ژرمن از کجا اینقدر پول می آورد؟ از کجا می خواهد این چاه ویل را پر کند؟ مسلما بخشی از درآمد زایی پاریسن ژرمن برای پرداخت ۲۲۲ میلیون یورو به بارسلونا و البته پرداخت ۴۵۰ میلیون یورو به خود نیمار مخفی خواهد بود اما در رونمای کار و آنچه از دور دیده می شود این تیم در اولین قدم حق پخش تلویزیونی اش را با قیمت بالاتری به دست می آورد و در گام دوم پیراهن های بیشماری را از پاریسن ژرمن در فرانسه و برزیل و ... به فروش می رساند.

برای نیماری که روی برج ایفل با نورپردازی به وی خوشامد می گویند میلیونها نفر حاضرند پول پخش تلویزیونی را بدهند و بازی او را در پاریس ببینند. حتی میلیونها نفر پیراهن نیمار را می خرند تا از بارسلونا بابت آن ۶ گل عجیب انتقام گرفته باشند.

در واقع درآمدزایی در تصویر کنونی از این میلیونها نفر خیلی هم سخت به نظر نمی رسد کافی است چند اقتصاد دان داشته باشید و چند ایده پرداز چون قوانین مشخص اند و تغییر ناپذیر. به عنوان مثال امکان ندارد دربی بخواهد برگزار شود اما از منبعی نا معلوم آن دربی لغو شود. حتی زیر فشار داعش درست کنار ورزشگاه پارک دو پرنس.

قانون اجازه چانه زنی هم می دهد، خرید بازی ها توسط تلویزیون های خصوصی وقتی یک بازیکنش نیمار باشد بسیار متفاوت است. قیمت ها بالا می رود مجلس هم نمی تواند در آخرین لحظه های فروش با ۱۳۲ امضا دو فوریتی کل کار را هوا کند و آب از آب تکان نخورد چون در این صورت پاریسن ژرمن از آنها شکایت می کند و وکلایش همه آن ۲۲۲ میلیون یورو را تا سنت آخر از بی نظم هایی که قانون را هوا کرده اند می گیرد.

قیمت نیمار خواب از سر خیلی ها در ایران پراند. این رقم بسیار عجیب و غریب بود اما به هر حال باید تاکید کرد در ایران هم می توان به درآمدهای نجومی و خرید بازیکنان بزرگ فکر کرد چرا که هوادار پای کار در ایران هم هست مثل اروپا، از این گنج اما نمی توان درست استفاده کرد چرا که قوانین اجازه نمی دهد.

قوانین در فوتبال ایران باید عوض شوند خرید با قیمت عجیب نیمار توسط پاریسن زرمن این نکته را باز هم فریاد زد.