آتش سوزی در برج آناهیتا/ ۱۵ آتش نشان دچار دودگرفتگی شدند

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حوالی ساعت ۹ صبح امروز حادثه آتش سوزی در پارکینگ ساختمان ۱۳ طبقه به مرکز اطلاع رسانی اورژانس تهران اعلام و بلافاصله ۲ تیم درمانی اورژانس به همراه یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: به‌دلیل وجود دود زیاد در یکی از پارکینگ های این ساختمان ۱۳ طبقه ۱۵ آتش نشان دچار دودگرفتگی شدند.

عباسی ادامه داد: عوامل اورژانس در محل حادثه با عملیات اکسیژن درمانی و پانسمان جزئی هر ۱۵ آتش نشان را در محل حادثه درمان کردند.

به گفته ملکی هیچ یک از آتش نشانان به‌دلیل مصدومیت به مراکز درمانی منتقل نشد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطرنشان کرد: به‌دلیل آتش سوزی یک دستگاه خودروی سواری دود زیادی طبقات را فرا گرفته بود که خوشبختانه در این حادثه به افراد ساکن در این ساختمان بلند مرتبه آسیب نرسید.