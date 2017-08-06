حجت الاسلام حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب طرح «الحاق یک تبصره به قانون مبارزه مواد مخدر» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اظهار داشت: روز سه شنبه هفته جاری این طرح را که با هدف نظارت دولت بر روند توزیع مواد مخدر تهیه شده، در صحن مجلس مطرح و از آن دفاع می کنیم.

وی افزود: هدف از این طرح، آنطور که عنوان می شود توزیع کوپنی مواد مخدر و شکستن قبح این مسئله نیست؛ بلکه هدف، قطع رابطه معتادان با قاچاقچیان و نظارت دولت بر وضعیت معتادان و مصرف آنهاست.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار معتاد قطعی به همراه یک میلیون و ۸۰۰ هزار معتاد تفننی در کشور داریم که در مجموع حدود هفت میلیون نفر می شود؛ اگر اینها در خوشبینانه ترین حالت هر کدام روزی یک گرم مواد مخدر مصرف کنند، می شود روزی هفت تن و سالی ۲۵ هزار تن.

نوروزی ادامه داد: حالا سوال این است که وقتی دولت هیچ نظارتی بر وضعیت مصرف معتادان ندارد، روزی هفت تن مواد از کجا وارد می شود و توسط چه کسانی توزیع می شود؟!

وی تاکید کرد: حرف ما این است که مجموعه حاکمیت شامل قوه مجریه، بهزیستی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه باید بر این وضعیت نظارت کرده و مصرف مواد توسط معتادان را تحت کنترل خود درآورند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر قاچاقچی بر فرد معتاد تسلط دارد و هر روز یک ماده بدتر و مخرب تر در اختیار او قرار می دهد؛ حرف ما این نیست که دولت به توزیع کننده تریاک تبدیل شود، ما می گوییم باید این روند تحت نظارت و کنترل باشد.

نوروزی گفت: وقتی در یک زندان که یک هزار نفر زندانی دارد، فقط ۳۰۰ نفر پاک هستند و مابقی مصرف می کنند، سوال این است که این مواد از کجا وارد زندان می شود؟

وی خاطرنشان کرد: پس از تصویب این طرح در صحن مجلس و درصورت تایید آن در شورای نگهبان، آیین نامه اجرایی آن باید ظرف شش ماه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت دادگستری با همکاری قوه قضاییه نوشته شده و در دولت به تصویب برسد تا اهداف طرح به طور دقیق تری پیاده شود.