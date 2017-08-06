برنامه ریزی برای تدوین نقشه پراکندگی آسیب های اجتماعی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهر علیزاده در نشست کارگروه تخصصی اجتماعی استان ایلام اظهار داشت: این نقشه در محورهای طلاق ، خشونت و سلامت روان انجام و دستگاه هایی همچون استانداری، هزیستی ، دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انتظامی در تدوین آن همکاری می کنند.



وی داشتن اطلاعات و امار را برای بدست اوردن راهکارهای حل مشکلات اجتماعی از مهم ترین مسائل ذکر کرد و یاداور شد: اگر بتوانیم در حوزه های مختلف اطلاعات دقیق و میدانی متقن داشته باشیم، می توانیم راهکارهای علمیاتی برای برطرف کردن معضلات جامعه اتخاذ کنیم.



مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام تاکید کرد: نقشه پراکندگی آسیب های اجتماعی طی سال های 90 تا 94 در حال تهیه است که امیدواریم به تکمیل آن مسئولان بتوانند در حوزه های مرتبط با خواهد تصمیمات بهتری اخذ کنند.



مهرعلیزاده همچنین از چاپ و انتشار نتایج پیمایش وضعیت اجتماعی، فرهنگی استان ایلام به تفکیک شهرستان ها در 11 جلد خبر داد و گفت: محققان و پژوهشگران دانشگاه تهران این پیمایش را انجام داده اند.