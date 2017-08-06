۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۲۸

شهردار منطقه ۲۰ تهران خبرداد؛

احداث پایانه حمل و نقل عمومی در ایستگاه مترو دولت آباد

ری- شهردار منطقه ۲۰ در آستانه افتتاح و بهره برداری از خط ۶ متروی تهران از احداث پایانه حمل و نقل عمومی و محوطه سازی مقابل ایستگاه مترو دولت آباد خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد صفوی ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: به منظور ارائه خدمات بهینه حمل و نقلی به مسافران ایستگاه دولت آباد خط ۶ مترو، احداث پایانه حمل و نقل عمومی شامل خطوط اتوبوس رانی و تاکسی رانی در مجاورت این ایستگاه مترو در منطقه ۲۰ آغاز شده است.

صفوی با اشاره به اینکه همزمان با افتتاح و بهره برداری از خط ۶ مترو این پایانه نیز آماده بهره برداری خواهد بود، افزود: نقاط هدف پایانه حمل و نقل عمومی به نحوی است که مسافران به سهولت به نقاط مهم و دیگر ایستگاه های مترو منطقه ۲۰ و همچنین شهرک های اقماری شهرری دسترسی بیابند.

شهردار منطقه ۲۰ ارائه خدمات بهینه رفاهی، ترافیکی، خدماتی و عمومی به مسافران را از مهمترین اهداف این پروژه برشمرد و ادامه داد: عملیات آماده سازی فضای پیرامونی ایستگاه دولت آباد در مساحتی بالغ بر ۱۶ هزار مترمربع اجرا می شود که شامل محوطه سازی، اصلاح هندسی، دسترسی معابر اختصاصی تردد وسایل نقلیه مترو و فضای سبز در مقابل ایستگاه دولت آباد است.

بر اساس این گزارش با افتتاح خط ۶ متروی تهران، منطقه ۲۰ دارای دو خط عبوری و ۳ ایستگاه مترو می شود که ایستگاه دولت آباد به خط ۶ و ایستگاه های شهرری و جوانمرد قصاب به خط یک مترو اختصاص دارد.

