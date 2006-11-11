تیم ملی با 17 بازیکن استارت زد/ کاظمیان تنها لژیونر حاضر در جمع ملی پوشان

به گزارش خبرنگارمهر، 17 بازیکن از جمع 25 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز با حضور در کمپ تیمهای ملی تمرینات خود را برای رویارویی با کره جنوبی زیر نظر مربیان آغاز کردند.

در این تمرین بازیکنان ایرانی شاغل در لیگهای اروپایی و امارات غایب بودند و از این جمع تنها جواد کاظمیان در کنار ملی پوشان تمرین کرد.

بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی پس از معارفه به مربیان از ساعت 10:45 تمرین را آغاز کردند. بازیکنان ابتدا به همراه پرویز کماسی ، منصورابراهیم زاده ، کریم بوستانی و افشین پیروانی عرض زمین را دویدند و پس ازآن زیرنظرمربی بدنساز تیم ملی به انجام کارهای سرعتی و قدرتی پرداختند. درخاتمه این بخش17 بازیکن حاضر درتمرین به سه دسته تقسیم شده و بازی چهار به دو انجام دادند.