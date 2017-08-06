اجرای ۱۲ طرح علوم انسانی توسط محققان جهاد دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمیدرضا طیبی در مراسم سالگرد این نهاد اظهار داشت: علیرغم برنامه ریزی های بسیار خوب انجام شده و موفقیت های کسب شده به علت عدم تحقق بودجه پژوهشی جدول ۱۴، برنامه ها برای آنچه که مورد رضایت ما پیش نرفت، اما در یک سال گذشته تحول بسیار جدی در حوزه علوم انسانی جهاد دانشگاهی رخ داد.

وی با بیان اینکه در سازمان مدیریت برای بررسی و تصویب طرح های موردنیاز کشور در زمینه علوم انسانی و اجتماعی شورایی تشکیل شد، گفت: از سوی جهاد دانشگاهی ۱۲ طرح که مورد نیاز و مرتبط با مسائل کشور است، در شورای علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصویب و اجرای طرح ها آغاز شده است.

رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه همچنین ۲۵ طرح در حوزه علوم انسانی از سوی جهاد دانشگاهی در این شورا در حال بررسی است، افزود: توانمندی سکونتگاه های غیررسمی در خراسان و کرمانشاه، پیمایش گردشگری، آسیب شناسی و فرصت های اشتغال و کارآفرینی در ۲۰ رشته تحصیلی علوم انسانی، تدوین برنامه جامع، هدایت شغلی دانش آموختگان، شناسایی موانع کسب و کار شرکت های دانش بنیان و ... از جمله طرح های مصوب در حوزه علوم انسانی برای اجرایی شدن هستند.