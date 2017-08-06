به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی در نشست شورای ترویج و برنامهریزی زکات پیرامون تبلیغات با رویکرد رسانه که صبح یکشنبه در معاونت آبوخاک کرج برگزار شد، اظهار کرد: یک میلیارد و۸۵۰ میلیون مترمکعب آب در استان البرز وجود دارد.
وی بابیان اینکه ۷۵۰ میلیون مترمکعب آب استان در بخش کشاورزی مصرف میشود، افزود: این مهم معادل ۷۵ درصد است که میانگینی قابلقبول در سطح کشور محسوب میشود.
۱۳ تن گندم در البرز تولید شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز با اشاره به استفاده از آب در تولید محصولات کشاورزی، تصریح کرد: متوسط تولید محصولات زراعی کشور کمتر از شش تن در هکتار است این موضوع در البرز بیش از ۲۰ تن در هکتار است.
موسوی بابیان اینکه میانگین تولید محصولات باغی کشور ۷ تن در هکتار و این مبحث در البرز بیش از ۲۲ تن در هکتار است، گفت: ۱۳ تن و ۲۰۰ کیلوگرم میزان تولید گندم توسط کشاورز البرزی بوده است.
وی با اشاره به اینکه ۲.۴ میلیون تن محصول در استان البرز تولید میشود، گفت: البرز به سمت صنعتی شدن در حال حرکت است، طی چهارساله اخیر در بحث آب اعتبارات خوبی در اختیار استانها قرارگرفته است.
سند ملی آب در کشور بروز رسانی می شود
در ادامه این نشست علی مراد اکبری معاون آبوخاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: سند ملی آب در کشور بروز رسانی و میزان آب مصرفی در مزارع کشور برآورد خواهد شد.
همچنین دبیر شورای ترویج زکات کشور در ادامه این نشست بابیان اینکه ۷۰ درصد مصوبات شورای ترویج و برنامهریزی زکات توسط اعضا کاربردی و اجرایی شده است، اظهار کرد: کمک به زیرساختهای آبیاری ازجمله قنوات در جهت محرومیتزدایی در دستور کار و در جریان است.
مرتضی مهاجری با تأکید بر اینکه استفاده از ظرفیت رادیو، تلویزیون، صداوسیما و رسانهها در راستای اهداف مدنظر این شورا از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: امروزه شیوههای متنوعی برای استفاده از آب در مزارع ابداعشده است.
