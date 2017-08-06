درختان آمازون باران تولید می کنند!

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مجله ساینس، به نظر می رسد همه چیز در جنگلهای بارانی آمازون عجیب و سؤال برانگیز باشد. اما یکی از این معماها بیش از سایرین توجه محققان را به خود جلب کرده است.

اصولا بارش باران در آمازون دو تا سه ماه پیش از آغاز وزش بادهای فصلی شروع می شود که بدین ترتیب هوای مرطوب روانه مناطق جنگلی می شود.

اکنون محققان دریافته اند که این رطوبت از کجا و توسط چه چیزی تولید می شود : درختان!

مطالعه جدیدی صورت گرفته که در نتیجه آن داده های اطمینان بخشی برای دانشمندان حاصل شده تا نظریه ای که از مدتها پیش مطرح شده بود را به رسمیت بشناسند.

تحقیقات پیشین نشان از آن می داد که رطوبت در اتمسفر بالای آمازون اشباع می شود اما دانشمندان علت آن را به درستی درک نمی کردند. رانگ فو از دانشمندان علوم جوی دانشگاه کالیفرنیا می گوید: تا چشم کار می کرد بخار آب است اما دقیقا نمی دانستیم که از کجا می آید.

اما حالا و با انجام تحقیقات دقیق که در آنها از تصاویر ماهواره ای استفاده شده مشخص شده است که رطوبت مرموزی که بر فراز آمازون جمع شده و همانند یک باران است در نتیجه فرآیندی ایجاد می شود که طی آن برگهای تازه درختان شروع به رویش کرده و همزمان که فوتوسنتز ادامه می یابد چنین قطرات آبی نیز تشکیل می شود.

تحقیقات دقیق تر نشان می دهد طی یک فرآیند خاص، قطرات بسیار ریز آب از حفره های کوچکی که در زیر برگ درختان جنگلهای آمازون قرار دارد خارج شده و نقش اساسی را در ایجاد باران سؤال برانگیز این منطقه ایفا می کنند.