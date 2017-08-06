سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، در متن حکم دکتر جاسم جادری استاندار هرمزگان خطاب به رضا مدرس آمده است:

با استعانت از خداوند منان و نظر به تعهد و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف قانونی و در اجرای منویات مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) و تحقق اهداف و برنامه های دولت تدبیر و امید موفق و سربلند باشید. توفیق جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه احدیت مسئلت دارم.

رضا مدرس پیش از این مشاور امور سرمایه گذاری و بین الملل استاندار هرمزگان بود و سابقه مدیرکلی نوسازی مدارس هرمزگان را در کارنامه دارد.

همچنین پیش از این عباس شیرخانلو معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان بود.