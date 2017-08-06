۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۳۵

رئیس هیئت والیبال آبادان خبر داد: 

کمیته پیشکسوتان والیبال آبادان راه اندازی شد 

آبادان- رئیس هیئت والیبال آبادان از راه اندازی کمیته پیشکسوتان برای نخستین بار در این هیئت خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مقدم شامگاه گذشته در آئینی که به منظور تقدیر از خبرنگاران و معرفی اعضای کادر فنی کمیته ها در محل باشگاه گلستان برگزار شد، گفت: وجود پیشکسوتان برای ما نعمت و لازم است و در تلاشیم که علاوه بر راه اندازی کمیته پیشکسوتان، تیم والیبال پیشکسوتان را نیز تشکیل و فعال سازی کنیم. 

وی همچنین از راه اندازی کمیته های مسابقات، فنی، استعدادیابی، مربیان، آموزش و انضباطی مرتبط با هیئت والیبال آبادان خبر داد و افزود: انتظار می رود تا هر یک از اعضای کمیته ها به فراخور توان خود و در چارچوب قوانین و مقررات برای پیشرفت والیبال تلاش کند. 

مقدم در ادامه قدردانی از خبرنگارانی که در سرما و گرما برای پوشش اخبار می کوشند را وظیفه همگان دانست و از اعضای شورای شهر پنجم خواست تا برای احداث خانه والیبال و راه اندازی والیبال ساحلی زمین در اختیار آنان قرار دهند. 

رئیس هیئت والیبال استان خوزستان نیز در ادامه این آئین، تحول ایجاد شده در والیبال آبادان را یادآور شد و گفت: والیبال آبادان بایستی شکوفا شود و امید می رود تا منطقه آزاد اروند و اداره ورزش و جوانان آبادان در این زمینه یاری رسان و همراه هیئت والیبال باشند.  

سعید شاهرخی افزود: در آبادان پتانسیل لازم برای پیشرفت والیبال در بخش بانوان و آقایان وجود دارد و انتظار ما نیز وجود یک تیم لیگ برتری از این شهر است که می تواند سبب ایجاد انگیزه در دیگران شود. 
وی انتظارش از منطقه آزاد اروند را همراهی و کمک به هیئت والیبال آبادان دانست. 

مدیرکل ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد اروند نیز در ادامه با قدردانی از تلاشهای انجام شده، از  اززحمات فراوان خبرنگاران در جهت توسعه و پیشرفت ورزش منطقه قدردانی کرد و گفت: خبرنگاران همواره در کنار جامعه ورزشی بوده اند و با خبردهی به موقع و مناسب خود علاوه بر ایجاد انگیزه در میان ورزشکاران، اگر هم ضعفی در سیستم ما بود آن را آرام و دوستانه گوشزد می کردند بدون آنکه بخواهند ضمن رسانه ای کردن مسائل در تقابل با هیئت ها حرکت کنند. 

پیمان ادیبی افزود: بایستی همگی دست در دست یکدیگر بدهیم تا والیبال به جایگاه واقعی خود برسد. 

وی، علاقمندان فراوان این رشته ورزشی را یادآور شد و اظهار کرد: ما نیز در اداره کل ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد اروند در کنار همه رشته های ورزشی هستیم و این همراهی و کمک به تلاش روسای هیئت های ورزشی بستگی دارد. 

ادیبی از اعضای شورای شهر پنجم نیز خواست تا با برنامه ریزی و فعال تر کردن کمیسیون فرهنگی بیش از قبل به ورزشکاران نیز توجه بیشتر و بهتری داشته باشند. 

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این آئین ضمن معرفی اعضای کمیته ها و تحویل احکام آنان از خبرنگارانی که با این هیئت همکاری داشتند نیز با شکل ویژه ای قدردانی شد..

