کمیته پیشکسوتان والیبال آبادان راه اندازی شد 

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مقدم شامگاه گذشته در آئینی که به منظور تقدیر از خبرنگاران و معرفی اعضای کادر فنی کمیته ها در محل باشگاه گلستان برگزار شد، گفت: وجود پیشکسوتان برای ما نعمت و لازم است و در تلاشیم که علاوه بر راه اندازی کمیته پیشکسوتان، تیم والیبال پیشکسوتان را نیز تشکیل و فعال سازی کنیم.

وی همچنین از راه اندازی کمیته های مسابقات، فنی، استعدادیابی، مربیان، آموزش و انضباطی مرتبط با هیئت والیبال آبادان خبر داد و افزود: انتظار می رود تا هر یک از اعضای کمیته ها به فراخور توان خود و در چارچوب قوانین و مقررات برای پیشرفت والیبال تلاش کند.

مقدم در ادامه قدردانی از خبرنگارانی که در سرما و گرما برای پوشش اخبار می کوشند را وظیفه همگان دانست و از اعضای شورای شهر پنجم خواست تا برای احداث خانه والیبال و راه اندازی والیبال ساحلی زمین در اختیار آنان قرار دهند.

رئیس هیئت والیبال استان خوزستان نیز در ادامه این آئین، تحول ایجاد شده در والیبال آبادان را یادآور شد و گفت: والیبال آبادان بایستی شکوفا شود و امید می رود تا منطقه آزاد اروند و اداره ورزش و جوانان آبادان در این زمینه یاری رسان و همراه هیئت والیبال باشند.

سعید شاهرخی افزود: در آبادان پتانسیل لازم برای پیشرفت والیبال در بخش بانوان و آقایان وجود دارد و انتظار ما نیز وجود یک تیم لیگ برتری از این شهر است که می تواند سبب ایجاد انگیزه در دیگران شود.

وی انتظارش از منطقه آزاد اروند را همراهی و کمک به هیئت والیبال آبادان دانست.

مدیرکل ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد اروند نیز در ادامه با قدردانی از تلاشهای انجام شده، از اززحمات فراوان خبرنگاران در جهت توسعه و پیشرفت ورزش منطقه قدردانی کرد و گفت: خبرنگاران همواره در کنار جامعه ورزشی بوده اند و با خبردهی به موقع و مناسب خود علاوه بر ایجاد انگیزه در میان ورزشکاران، اگر هم ضعفی در سیستم ما بود آن را آرام و دوستانه گوشزد می کردند بدون آنکه بخواهند ضمن رسانه ای کردن مسائل در تقابل با هیئت ها حرکت کنند.

پیمان ادیبی افزود: بایستی همگی دست در دست یکدیگر بدهیم تا والیبال به جایگاه واقعی خود برسد.

وی، علاقمندان فراوان این رشته ورزشی را یادآور شد و اظهار کرد: ما نیز در اداره کل ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد اروند در کنار همه رشته های ورزشی هستیم و این همراهی و کمک به تلاش روسای هیئت های ورزشی بستگی دارد.

ادیبی از اعضای شورای شهر پنجم نیز خواست تا با برنامه ریزی و فعال تر کردن کمیسیون فرهنگی بیش از قبل به ورزشکاران نیز توجه بیشتر و بهتری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این آئین ضمن معرفی اعضای کمیته ها و تحویل احکام آنان از خبرنگارانی که با این هیئت همکاری داشتند نیز با شکل ویژه ای قدردانی شد..