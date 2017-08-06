۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۳۹

معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش و پرورش خبرداد:

تدوین برنامه ۵ساله آموزش‌ فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در آموزش و پرورش

معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش و پرورش گفت: برنامه ۵ ساله آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در حال تدوین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، علی زرافشان در خصوص اقدامات وزارت آموزش و پرورش برای تحقق قانون برنامه ششم توسعه در راستای تحصیل ۵۰ درصد دانش آموزان در رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، گفت: برای تحقق این موضوع  برنامه ۵ ساله آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در وزارت آموزش و پرورش تهیه شده و هم اکنون نیز با احصای نظرات اصلاحی، در حال تکمیل این برنامه هستیم.

معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش و پرورش با اشاره به اینکه تکلیف افزایش پوشش برای آموزش‌های فنی و حرفه ای و کاردانش در سیاست‌های مربوط به اشتغال و مصوبات دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است، اظهارکرد: بر این اساس باید اذعان کرد که در ۶ ماه اخیر نیز بحث آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در دولت بوده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه برای اجرای برنامه ۵ ساله آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش نیاز به همکاری دولت، مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه ها است، ادامه داد: در برنامه مذکور میزان نیاز به نیروی انسانی، تجهیزات، فضا و ساختمان پیش بینی شده است.

زرافشان با اشاره به اینکه هم اکنون مجموع محصلان پایه اول و سوم رشته فنی و حرفه ای و کاردانش حدود ۶۵۰ هزار دانش آموز است، خاطرنشان کرد: بر این اساس ۳۸ درصد دانش آموزان در رشته‌های  فنی و حرفه ای و کاردانش تحصیل می‌کنند از این رو در برنامه مذکور پیش بینی کرده‌ایم با افزایش ۳ درصدی به اهداف در نظر گرفته شده برای تحصیل ۵۰ درصدی دانش آموزان در رشته‌های مهارتی دست پیدا کنیم.

