  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۵۴

دادستان اردبیل خبر داد:

صدور دستور جلب برای متهمان نزاع در مشکین شهر

صدور دستور جلب برای متهمان نزاع در مشکین شهر

دادستان اردبیل از تشکیل پرونده قضایی برای نزاع در میدان سبلان مشکین شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل از تشکیل پرونده قضایی در خصوص نزاع در میدان سبلان مشکین شهر خبر داد و گفت: دستور جلب این متهمان با ورود دادستانی به این موضوع صادر شده و پرونده در دادسرا مطرح رسیدگی است. 

وی همچنین وضعیت عمومی فردی را که در این نزاع مضروب شده است، مساعد اعلام کرد.

دادستان اردبیل به افرادی که نسبت به برهم زدن نظم و امنیت عمومی اقدام می کنند هشدار داد و گفت: دادستانی در رابطه با این مسائل با قاطعیت وارد عمل شده و با مجرمان برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 4051392

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها