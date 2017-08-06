صدور دستور جلب برای متهمان نزاع در مشکین شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل از تشکیل پرونده قضایی در خصوص نزاع در میدان سبلان مشکین شهر خبر داد و گفت: دستور جلب این متهمان با ورود دادستانی به این موضوع صادر شده و پرونده در دادسرا مطرح رسیدگی است.

وی همچنین وضعیت عمومی فردی را که در این نزاع مضروب شده است، مساعد اعلام کرد.

دادستان اردبیل به افرادی که نسبت به برهم زدن نظم و امنیت عمومی اقدام می کنند هشدار داد و گفت: دادستانی در رابطه با این مسائل با قاطعیت وارد عمل شده و با مجرمان برخورد خواهد کرد.