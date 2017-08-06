دو سوم قطعات حفاری ایران بومی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بهمنی پیش از ظهر امروز در نشست خبری اظهار کرد: نکات مثبت و منفی هر دو در سیستم مدیریتی کشور وجود دارد؛ هیچ کسی مدعی کارها بدون اشکال و یا دارای اشکال صرف نیست. سیستم های جمعی دنیا که بسیج شده و در اختیار استکبار جهانی هستند نظام ها را تغییر، تقویت و یا داعش و القاعده را شکل می دهند. قدر داشته را بدانیم و برای کسب نداشته ها نیز تلاش کنیم؛ نباید همیشه با عینک دید ضعف به وقایع نگاه کرد.

وی افزود: امروز همه چیز را برای استقامت و استخراج نفت و گاز در کشور داریم. چهار هزار و ۳۰۰ حلقه چاه حفاری شده که بدون هیچ همکاری و کارشکنی استکبار انجام شده است.

بهمنی بیان کرد: برخی کشورها با یک تشر ترامپ، قیمت نفت را بالا و پایین می کنند ولی آیا در کشور جمهوری اسلامی ایران هم اینطور است؟ ما برای این کشور هزینه داده ایم و بحث من این نیست که انتقاد نباشد، کارهای خلاف مطرح نشود ولی نباید این کارها مهندسی شده باشد تا وحدت کشور را خدشه دار کند. ایجاد این وحدت در نوک قلم خبرنگاران نظام مقدس جمهوری اسلامی است و مطالب خبرنگاران ایرانی مورد مانور رسانه های جهانی قرار می گیرد؛ بنابراین نقش رسانه ها بسیار اهمیت دارد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: تمام گرفتاری های موجود در کشور ریشه در بیرون از ایران دارد؛ پاکستان و هند هم بمب اتم دارند و کسی صحبت از آنها به میان نمی آورد ولی نگرانی برای ایران به دلیل مستقل بودنش است.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی مسئولان هم مسائل را بزرگ می کنند، گفت: اوایل انقلاب و در سال ۵۷ هیچ آمادگی نداشتیم و عراق نتوانست کاری کند و تنها راه از هم پاشیدن ایران را از بین بردن وحدت و نفاق بین ملت دانستند.

هزینه ۹۰ میلیاردی سالانه برای ساخت قطعات

بهمنی با اشاره به اینکه سالانه بین ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان هزینه قطعه سازی داریم، بیان کرد: پیش از انقلاب یک هزار و ۲۹۴ چاه حفاری شده در کشور داشتیم ولی در حال حاضر چهار هزار چاه حفر شده در خشکی و ۵۰۰ چاه حفاری شده در دریا داریم.

وی یادآور شد: وقتی حفاری را تحویل گرفتیم یک پیچ و مهره در این کشور ساخته نمی شد و بنیان این شرکت غربی و همه امکانات و قطعات هم از آمریکا وارد می شد. مصرف جاری ما به صورت روزانه نزدیک به ۳۰ هزار قطعه هست که نزدیک به ۲۰ هزار قطعه را بومی سازی کردیم.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: سازندگان ما در برخی مواقع توان صادرات قطعه را هم دارند و مسئولان هم باید به این نکته توجه داشته و بهای آن را بپردازند. شرکت ملی حفاری با هزینه سنگینی بومی سازی قطعه را در کشور نهادینه کرده و اکنون دو سوم از مصرف قطعات ما داخلی است.

بهمنی با اشاره به اینکه نیروهای متخصص ما امروزه از مرز ساخت قطعه فراتر رفته و دکل نفتی برای خشکی و دریا هم ساخته اند، عنوان کرد: در برخی از چاه ها حتی بالای ۶ هزار متر هم حفاری می کنیم و این نشان دهنده توانمندی متخصصان داخلی است و این مسئله که برخی کشورها اعلام کرده اند اگر ما نباشیم دنیا نخواهد بود دیگر صحیح نیست.

وی تاکید کرد: حفاری چاه، هدف و وظیفه تعریف شده برای ما هست ولی وظیفه مهمتر را خدمات اجتماعی می دانیم و در حال حاضر چهار هزار نفر تحت پوشش بخش ورزشی ما هستند.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: حفاری در این کشور بومی است و کسی نمی تواند مدعی اشکال در دانش حفاری باشد؛ شاید گاهی مواقع مجبور به واردات قطعات از خارج از کشور باشیم ولی از نظر دانشی مشکلی نداریم. شرکت های چینی با ایرانی ها قابل مقایسه نیستند و در دنیا بعد از آمریکا کشور ایران را در زمینه حفاری قبول دارند؛ آنها شعار می دهند هرکسی در ایران حفاری کند قادر به حفاری در تمام دنیا است.

بهمنی با اشاره به اینکه حفاری ایرانی در دنیا حرف اول را می زند، بیان کرد: دانش فنی ایرانیان در زمینه حفاری را هیچ کسی در دنیا ندارد و عمده تصمیم گیریان این حوزه در خلیج فارس و غیره ایرانی هستند.