داوودی: تمام فکر افراد کابینه فقط نوکری مردم است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، پرویز داوودی صبح امروزشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی خط انتقال آب از چاه محمدیه به شهر "خوست" در جمع مردم این شهر گفت: امام راحل معامله خالصانه ای با خدا انجام داد و خدا هم برکات و نعمات خود را برای این مردم سرازیر کرد.

وی افزود: پس ازارتحال امام، مدیریت مقام معظم رهبری کشتی انقلاب را هدایت کرد و امروز کشورهایی که دارای فناوری پیشرفته هستند همه در مقابل حرکت و خواست به حق ملت ایران نتوانستند بایستند و احمدی نژاد در مقابل ظلم های آشکار آنها ایستاد و آنها ناچارند روز به روز قدم به عقب بگذارند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشار به موضوع هسته ای گفت: درباره فناوری هسته ای می گفتند حداقل سه سال طول می کشد تا ما بتوانیم به غنای 5/3 درصد اورانیوم برسیم اما حرکت که آغاز شد و دیدیم ظرف 4 ماه به نتیجه رسیدیم و امروز تمام مخالفت ها روز به روز کاهش یافته و بدخواهان عقب نشینی می کنند.

داوودی با اشاره به انتخابات آمریکا و پیروزی حزب دموکرات در این کشور گفت: حزب مخالف حاکمان کنونی آمریکا در انتخابات پیروز شدند، اما ما باید بدانیم که در مقابله با اسلام ، جمهوریخواهان ه و دموکرات ها یکسان هستند.

معاون اول رئیس جمهوردرعین حال اضافه کرد: تا زمانی که ما این ملت بزرگوار را داریم، روز به روز پیشرفت ما بیشتر و عقب نشینی آنها هم افزایش خواهد یافت.

وی گفت: امروز کشورهای جهان در حال حرکت به سمتی هستند که در صحبت های دکتر احمدی نژاد می بینیم و حرکتی که مردم ما شروع کرده اند، حرکت حقی است که به نتیجه خواهد رسید.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات موجود در استان خراسان جنوبی، خطاب به مردم منطقه گفت: اگر این استان خشکسالی دارد و سوخت ارزان و نفت و گاز ندارد، اما مردمی نجیب و آزاده دارد که این سرمایه ای بسیار بزرگ است.

داوودی تاکید کرد: وظیفه ما خدمت به مردم است و شما هر زمان که دیدید دولت احمدی نژاد از شعارهای خود عقب نشینی کرد حجت بر شما برای حمایت از دولت تمام است ولی ما عهد کردیم پای این شعارها بایستیم و تمام فکر افراد کابینه فقط نوکری مردم است.

وی با اشاره به بحث اشتغال گفت: طرحهای اشتغالزایی به سرعت در این سفر پیگیری خواهد شد و سعی داریم تا پایان سال 86 ، 70 هزار فرصت شغلی را در این استان ایجاد کنیم.

داوودی با اشاره به خواسته های مردم خوست برای تبدیل شدن به شهرستان گفت: قول می دهم پس از انتخابات بحث تقسیم کشوری و شهرستان شدن خوست را بررسی کنم و درباره ایجاد دانشگاه پیام نور هم به این دانشگاه اعلام خواهم کرد که در این شهرستان این دانشگاه ایجاد شود.

معاون اول رئیس جمهور در خاتمه درباره کاهش قیمت مسکن گفت: ما بنا داریم بر اساس قانون قیمت زمین را از قیمت مسکن جدا کنیم و از استاندار انتظار دارم ظرف یک سال اکثر جوانهای خوست را متاهل و در خانه های خودشان ببینیم.

