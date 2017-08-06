پوشش ضعیف آنتن دهی تلفن همراه در برخی از نقاط استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ملکی جهان روز یکشنبه در جلسه هم اندیشی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ایلام اظهار داشت: استان ایلام ۴۷ گیگابایت پهنای باند دارد که از این مقدار فقط ۹ گیگابایت استفاده می شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات حوزره تلفن همراه در استان ایلام پوشش ضعیف در برخی نقاط است که اگر شرکت های ارائه دهنده خدمات این مسائل را برطرف نکنند با جریمه میلیاردی روبرو می شوند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جنوب غرب کشور تاکید کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته پوشش آنتن دهی شبکه ایرانسل در ۲۰ درصد جاده های استان ایلام و در همراه اول در ۱۰ درصد دچار مشکلاتی است که باید هرچه سریع تر نسبت به رفع آن اقدام کنند.

ملکی جهان اضافه کرد: این سازمان اپراتورهای سیار همراه اول برای هر کیلومتر عدم پوشش دهی ۱۰۰ میلیون ریال جریمه می کند.

وی افزود: ۲۰۱ کیلومتر از جاده های استان استان ایلام از نظر قدرت سیگنال نامناسب هستند که اپراتورهای سیار برای رفع آن تنها شش ماه فرصت دارند.