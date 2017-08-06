۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۲۶

عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاکید کرد:

شهریورماه؛ زمان آغاز به کار پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا

عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت:جابه جایی در دوره پنجم شوراها به همان روال گذشته یعنی شهریورماه انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خجسته با اشاره به اینکه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی مصوبه ای داشته و به شورای نگهبان ابلاغ کرده مبنی بر اینکه زمان جابه جایی شوراهای سراسر کشور همزمان با تغییر دولت ها صورت گیرد، تصریح کرد: به دلیل آنکه این قانون به تازگی مصوب شده و شوراهای چهارم سراسر کشور هنوز از آمادگی لازم برخوردار نیستند، مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که در جابه جایی دوره چهارم با پنجم روال گذشته یعنی شهریورماه مدنظر قرار بگیرد، اما از دوره های بعد زمان جابه جایی همان ۱۴ مردادماه خواهد بود.

نماینده مردم شهرستان همدان در مجلس دهم ادامه داد: بسیاری از کارشناسان تاکید داشتند تا حتی الامکان بین زمان جا به جایی دولت و شوراها فاصله ای نیفتد و تغییر و تحولات دولت و شوراها توامان صورت گیرد، با توجه به اینکه شورای نگهبان نیز زمان جابه جایی را ۱۴ مردادماه اعلام کرده، مجلس نیز بر اجرای این مهم از دوره بعدی تاکید دارد.

نورا حسینی

