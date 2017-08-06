جمعیت استان۷۱۳هزارنفراست/ حرکت جمعیت استان به سمت پیرشدن

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی ظهر یکشنبه در همایش بزرگداشت روز جمعیت افزود: تراکم جمعیت در استان کمی بهتر از کشور است.

نوروزی تصریح کرد: در ۳۱ استان کشور و در شهرستان هایی که مرکز استان هستند، در سال ۹۵ بیشترین نرخ رشد جمعیت در کشور متعلق به استان است.

وی افزود: شهر یاسوج رشد جمعیتی ۳.۴درصدی داشته است.

نوروزی بیان کرد: نرخ شهر نشینی در استان در حال افزایش است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: تنها شهر بالای یکصد هزار نفر استان شهر یاسوج است و شهر گچساران قریب به یکصدهزار نفر جمعیت دارد.

نوروزی عنوان کرد: در سالهای اخیر جمعیت استان نسبت به قبل به سمت پیری می رود و این در حالی است که استان به لحاظ جوانی از کشور جوانتر است.

نوروزی بیان کرد: در آمار سال ۹۵، ۶۸ درصد جمعیت استان در سن ۱۵ تا ۶۴ سال یعنی سن کار قرار دارد.

وی با اشاره به کاهش جمعیت در چند شهرستان در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ گفت: شهرستان کهگیلویه و دنا با کاهش جمعیت مواجه شدند و شهرستان کهگیلویه از ۱۳۳ هزار نفر به ۱۳۱ هزار نفر رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بیان داشت: نرخ مشارکت در استان طی سال ۹۵ با کشور به طور تقریبی برابر شده است.

وی افزود: نرخ بیکاری استان در سال گذشته کاهش مناسبی داشته است.