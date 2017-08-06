به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: رسانه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و فضای مجازی می‌توانند برای ایجاد حساسیت در جامعه و جلب کمک‌های ملی و بین المللی به منظور کمک به نجات خلیج گرگان تاثیر گذار باشند.

وی افزود: به گفته کارشناسان در حال حاضر زیست جانوری و گیاهی این منطقه به خطر افتاده که اگر چاره اندیشی نشود زندگی انسان‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد.

هاشمیان با بیان این که شورای حفظ بیت المال برای حفظ انفال و بیت المال تکلیف دارد، تصریح کرد: ما به دنبال ایجاد حساسیت بین مردم و پای کار آوردن تمام مدیرانی هستیم که در این زمینه مسئولیت دارند.

وی ادامه داد: آشوراده و خلیج گرگان موضوع جلسه شورای حفظ بیت المال استان بود اما با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع در جلسه فوق العاده دیگری هم به صورت اختصاصی به خلیج گرگان و جزیره آشوراده پرداخته می‌شود.

رئیس کل دادگستری گلستان از ناکارآمدی برخی قوانین در زمینه حفظ کاربری اراضی و منابع طبیعی انتقاد کرد و گفت: شرط‌ها و تبصره های موجود در برخی قوانین، اصل قانون را زیر سوال می‌برد و راه را برای دست اندازی قانونی هموار می‌کند.

هاشمیان بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی هر گونه ملاحظات در تغییر کاربری‌ها مانند تغییر حریم راه ها، رودخانه‌ها و تغییر بافت‌های روستایی و شهری را به شورای بیت المال اعلام کنند تا جلوی سو استفاده‌های احتمالی گرفته شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم با اشاره به ساخت غیرمجاز چند هزار واحد مسکونی طی سال‌های گذشته در روستای زیارت گرگان گفت: به زودی سازه‌های غیرمجاز در روستای زیارت به ویژه بناهایی که در شیب بالای ۱۵ درجه، حاشیه رودخانه‌ها، حاشیه راه‌ها و برق ساخته شده‌اند تعیین تکلیف خواهند شد.

حجت الاسلام سیدمصطفی حقی تصریج کرد: با ساخت و سازهای غیر مجاز جدید به شدت برخورد می‌کنیم و کوتاه نمی‌آییم.

وی افزود: ساخت و سازهای غیرمجاز در روستای زیارت گرگان و سایر مناطق در معرض خطر گلستان پای ثابت جلسه‌های شورای حفظ بیت المال استان است تا این موضوع به دست فراموشی سپرده نشود.