۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۴۸

امام جمعه موقت یاسوج تاکید کرد:

خانواده ها به ازدواج آسان و به دورازتجملات توجه ویژه داشته باشند

یاسوج- امام جمعه موقت یاسوج گفت: خانواده به مسئله ازدواج آسان و به دور از تجملات توجه ویژه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی صالح موسوی اعظم ظهر یکشنبه در همایش بزرگداشت روز جمعیت افزود: توجه به الهی بودن و توحیدی بودن ازدواج و شکل تربیت لازم است.

امام جمعه موقت یاسوج با اشاره به آیه ای از قران  بیان داشت: رازق خدا است و نباید بخاطر فقر نسبت به مسئله ازدواج بی رغبت بود.

وی افزود: بسیاری از مشکلات از طریق ازدواج حل می شود.

موسوی اعظم با اشاره موضوع سقط جنین گفت: اگر جنین روح در بدنش دمیده شود و اورا سقط کنند با کشتن پیغمبر فرقی ندارد.

وی همچنین تاکید کرد: سقط تنها برای زمانی جایز است که توسط پزشک مشخص شود که عدم سقط منجر به مرگ مادر می شود.

موسوی اعظم عنوان کرد: خداوند ما را به تکثیر نسل و فرزند آوری تشویق و از  جلوگیری از فرزند آوری نهی کرده است.

