ضرورت ارائه گزارش عملکرد شورای چهارم برای استحضار مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیا مالی در سیصد و شصت و ششمین جلسه شورا گفت: با توجه به اینکه در اواخر دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران قرار داریم ارائه گزارش عملکرد در راستای آگاهی شهروندان و کمیت و کیفیت قوانین مورد نیاز است.

وی ادامه داد: در شورای چهارم به صورت میانگین هفته ای ۱/۷۵ جلسه برگزار شده و این در حالی است که کمیسیون ها جلسات بسیار زیاد و بازدید های متعددی داشتند که به نظر ارائه گزارش از عملکرد کمیسیون ها می تواند هم برای شهروندان و هم برای اعضای شورای پنجم مفید باشد.

در ادامه مهدی چمران ریاست شورا نیز گفت: بر طبق رسم گذشته، گزارش عملکرد شورای چهارم در روز آغاز به کار شورای جدید ارائه خواهد شد.



