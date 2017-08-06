برگزاری مانور بزرگ "نه به ریختن زباله" در مناطق هدف یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی ظهریکشنبه در جلسه کمپین نه به ریختن زباله افزود: زوم بندی و هدفگذاری های مکانی در این راستا انجام می شود و برنامه ها بر اساس وظیفه در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد.

نیک اقبالی بیان داشت: برنامه تجمع نیروها در ساعت هفت صبح چهارشنبه در راستای توجیه نیروها با ایجاد جایگاه توسط شهرداری یاسوج برگزار می شود.

معاون عمرانی استاندار اظهار داشت: از ساعت ۸ الی ۱۲ ظهر عملیات پاکسازی در مناطق هدف برگزار می شود و پس از آن پایان برنامه پاکسازی است.

نیکاقبالی تصریح کرد: شهر یاسوج و اطراف آن مقصد گردشگری است و این مانور به بهبود شرایط و رضایت گردشگران کمک می کند.

نیک اقبالی فرهنگ سازی از طریق این کمپین را از مهمترین هدفگذاری های این برنامه دانست.

معاون عمرانی استاندار گفت: پوشش رادیویی و تلوزیونی توسط صدا و سیما به فرهنگ سازی و خروجی بهتر از این مانور کمک می کند.

نیک اقبالی بر همکاری دستگاه های استان در راستای اجرای بهتر این مانور تاکید کرد.

وی افزود: برای دستگاه های عضو شورای اداری نیز دعوت نامه ارسال می شود و همکاری در این مانور لازم است.