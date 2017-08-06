۲ میلیارد و هفتصد میلیون تومان اعتبار به ورزش شاهرود اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی بعدازظهر یکشنبه در چهارمین نشست ساماندهی امور جوانان شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه شهرستان بابیان اینکه امسال دو میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان اعتبار از مجموع اعتبارات کمیته برنامهریزی شهرستان برای ورزش مصوب شد، ابراز داشت: از این مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان برای استخر بیارجمند و یک میلیارد تومان مربوط بهکل شهرستان اعم از تجهیز، حفظ و نگهداری اماکن ورزشی و احداث ریز پروژههایی مانند زمین فوتبال ساحلی روستایی و کمک به احداث سالن ورزش باستانی مجن منظور خواهد شد.
وی از آغاز عملیات اجرایی ساخت خانه جوان با اختصاص ۴۰۰میلیون تومان خبر داد و افزود: یکی از مشکلات حوزه ورزش فرسودگی سالنها و اماکن ورزشی است لذا با اختصاص بودجه ۳۰۰میلیون تومانی امیدواریم شاهد بهسازی و مرمت ورزشگاه های شاهرود باشیم.
فرماندار شاهرود بابیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰خانه ورزش روستایی در شهرستان افتتاحشده است، ابراز داشت: بهمنظور توسعه ورزش روستایی باید دهیاریها و شورها نیز وارد عمل شوند چراکه روستاهای شهرستان این قابلیت وجود دارد که بتوان با احداث خانه ورزش روستایی در حوزه نشاط جامعه جوان سرمایهگذاری کرد.
هاشمی از برگزاری آیین ازدواج ۴۵۰ زوج جوان شاهرودی نی خبر داد و تصریح کرد: این جشنها که توسط اداره بهزیستی شهرستان و باهدف ترویج ازدواج آسان و تحکیم بنیان خانواده برگزار میشود لذا این مهم میطلبد تا دستگاههای اجرایی برای اجرای این مراسم با اداره ورزش و جوانان همکاری کنند.
وی افزود: فصل تابستان فرصت مناسبی برای حضور جوانان در پارکها و بوستانها است لذا مسئولان برگزاری جشنهای شاد برای مناطق دورافتاده را نیز مدنظر قرار دهند و با برنامهریزیهای لازم نشاط اجتماعی را در روستاها تقویت کنند.
نظر شما