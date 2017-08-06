۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۴۳

در دیدار وزاری کشاورزی دو کشور مطرح شد؛

اعلام آمادگی ایران برای کشاورزی در اراضی سورینام

وزیر جهاد نسبت به سرمایه گذاری در اراضی کشاورزی رها شده در سورینام اعلام آمادگی کرد و گفت: با انعقاد قراردادهای قابل قبول اقتصادی حاضریم در این اراضی برای کشت محصولات اساسی سرمایه گذاری کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در دیدار وزرای کشاورزی ایران و سورینام، دو کشور در مورد تقویت همکاری‌های کشاورزی اعلام آمادگی کردند.

در این دیدار، محمود حجتی اظهارداشت: سیاست ایران، توسعه روابط به خصوص با کشورهای آمریکای لاتین است و امیدواریم راهکارهای توسعه روابط اقتصادی را با کمک یکدیگر پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه ایران در شرایط اقلیمی خشک و کم آبی قرار دارد، اظهار داشت: آب نقش تعیین کننده‌ای در تولیدات کشاورزی ایفا می‌کند و با وجود کم آبی تولید محصولات کشاورزی در ایران به سختی انجام می‌شود.

حجتی افزود: ما در مناطقی که بالای هزار میلی متر بارندگی داریم برنجکاری می‌کنیم و سالانه نزدیک به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن از شالیزارها برنج سفید برداشت می‌شود و این در حالی است که نیاز کشور به این محصول سالانه ۳ میلیون تن است و نزدیک به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن برنج از خارج تأمین می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سرمایه گذاری‌های کلان ایران در بخش تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گفت: ما ظرفیت‌ها و قابلیت‌های زیادی برای همکاری‌های مشترک در زمینه تحقیقات و آموزش داریم.

وی در عین حال نسبت به سرمایه گذاری در اراضی کشاورزی رها شده در سورینام اعلام آمادگی کرد و اذعان داشت: با انعقاد قراردادهای قابل قبول اقتصادی حاضریم در این اراضی برای کشت محصولات اساسی سرمایه گذاری کنیم و کشاورزان و سرمایه گذاران ما تولید مشترک داشته باشند.

حجتی، افزایش تولیدات کشاورزی در ایران را ناشی از افزایش بهره وری عنوان کرد و گفت: در زمینه آب و خاک و مکانیزاسیون دارای تجهیزات و تجربه‌های زیادی هستیم و می‌توانیم آن را در اختیار سورینام قرار دهیم.

وی با بیان اینکه ایران با تولید انواع خرما و پسته رتبه برتر جهان را دارد، اظهار داشت: ایران با تولید سالانه یک میلیون تن خرما، رتبه نخست جهانی را به خود اختصاص داده است.

در این دیدار وزیر کشاورزی، دامپروری و شیلات کشور سورینام بر توسعه همکاری‌های کشاورزی میان دو کشور به ویژه در زمینه افزایش تولید برنج، تحقیقات و آموزش و دامپروری و شیلات تاکید کرد.

«سوئرش الگویه» افزود: ما با توجه به منابع آبی زیاد به دنبال سرمایه گذاری در حوزه برنج و دام هستیم.

وی ادامه داد: در سورینام اراضی کشاورزی رها شده وجود دارد و علت آن قدیمی بودن تجهیزات کشاورزی است.

الگویه با بیان این که کشورش دارای برنامه‌های متعدد برای افزایش اشتغال و درآمد مردم و تقویت زیرساخت‌های کشاورزی است، تصریح کرد: ایران می‌تواند در افزایش تولید برنج به ما کمک کند که در نهایت منجر به اشتغالزایی و افزایش درآمد کشاورزان می‌شود.

وی ظرفیت صادراتی برنج سورینام را ۱۰۰ هزار تن و عملکرد تولید در هر هکتار را ۶.۸ تن عنوان کرد و گفت: ما قصد داریم سال آینده ظرفیت صادرات برنج را به ۱۵۰ هزار تن برسانیم.

وزیر کشاروزی، دامپروری و شیلات سورینام، میزان بارندگی سالانه این کشور را ۳ هزار میلی متر عنوان کرد.

وی با اشاره به تولید کود اوره و سایر کودهای کشاورزی در ایران، اظهار داشت: ما به کودهای کشاورزی نیاز داریم و بهتر است این واردات از کشور برادر ایران انجام گیرد.

