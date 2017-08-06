اعلام آمادگی ایران برای کشاورزی در اراضی سورینام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در دیدار وزرای کشاورزی ایران و سورینام، دو کشور در مورد تقویت همکاریهای کشاورزی اعلام آمادگی کردند.
در این دیدار، محمود حجتی اظهارداشت: سیاست ایران، توسعه روابط به خصوص با کشورهای آمریکای لاتین است و امیدواریم راهکارهای توسعه روابط اقتصادی را با کمک یکدیگر پیدا کنیم.
وی با اشاره به اینکه ایران در شرایط اقلیمی خشک و کم آبی قرار دارد، اظهار داشت: آب نقش تعیین کنندهای در تولیدات کشاورزی ایفا میکند و با وجود کم آبی تولید محصولات کشاورزی در ایران به سختی انجام میشود.
حجتی افزود: ما در مناطقی که بالای هزار میلی متر بارندگی داریم برنجکاری میکنیم و سالانه نزدیک به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن از شالیزارها برنج سفید برداشت میشود و این در حالی است که نیاز کشور به این محصول سالانه ۳ میلیون تن است و نزدیک به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن برنج از خارج تأمین میشود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سرمایه گذاریهای کلان ایران در بخش تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گفت: ما ظرفیتها و قابلیتهای زیادی برای همکاریهای مشترک در زمینه تحقیقات و آموزش داریم.
وی در عین حال نسبت به سرمایه گذاری در اراضی کشاورزی رها شده در سورینام اعلام آمادگی کرد و اذعان داشت: با انعقاد قراردادهای قابل قبول اقتصادی حاضریم در این اراضی برای کشت محصولات اساسی سرمایه گذاری کنیم و کشاورزان و سرمایه گذاران ما تولید مشترک داشته باشند.
حجتی، افزایش تولیدات کشاورزی در ایران را ناشی از افزایش بهره وری عنوان کرد و گفت: در زمینه آب و خاک و مکانیزاسیون دارای تجهیزات و تجربههای زیادی هستیم و میتوانیم آن را در اختیار سورینام قرار دهیم.
وی با بیان اینکه ایران با تولید انواع خرما و پسته رتبه برتر جهان را دارد، اظهار داشت: ایران با تولید سالانه یک میلیون تن خرما، رتبه نخست جهانی را به خود اختصاص داده است.
در این دیدار وزیر کشاورزی، دامپروری و شیلات کشور سورینام بر توسعه همکاریهای کشاورزی میان دو کشور به ویژه در زمینه افزایش تولید برنج، تحقیقات و آموزش و دامپروری و شیلات تاکید کرد.
«سوئرش الگویه» افزود: ما با توجه به منابع آبی زیاد به دنبال سرمایه گذاری در حوزه برنج و دام هستیم.
وی ادامه داد: در سورینام اراضی کشاورزی رها شده وجود دارد و علت آن قدیمی بودن تجهیزات کشاورزی است.
الگویه با بیان این که کشورش دارای برنامههای متعدد برای افزایش اشتغال و درآمد مردم و تقویت زیرساختهای کشاورزی است، تصریح کرد: ایران میتواند در افزایش تولید برنج به ما کمک کند که در نهایت منجر به اشتغالزایی و افزایش درآمد کشاورزان میشود.
وی ظرفیت صادراتی برنج سورینام را ۱۰۰ هزار تن و عملکرد تولید در هر هکتار را ۶.۸ تن عنوان کرد و گفت: ما قصد داریم سال آینده ظرفیت صادرات برنج را به ۱۵۰ هزار تن برسانیم.
وزیر کشاروزی، دامپروری و شیلات سورینام، میزان بارندگی سالانه این کشور را ۳ هزار میلی متر عنوان کرد.
وی با اشاره به تولید کود اوره و سایر کودهای کشاورزی در ایران، اظهار داشت: ما به کودهای کشاورزی نیاز داریم و بهتر است این واردات از کشور برادر ایران انجام گیرد.
نظر شما