۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۵۲

استاندار مازندران:

فرهنگ رضوی و حسینی نجات بخش است

بابلسر -استاندار مازندران فرهنگ رضوی و حسینی را فرهنگی حیاتبخش و نجات بخش خواند و گفت: دهه کرامت بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ رضوی در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعدازظهر یکشنبه در مراسم تقدیر از برگزیدگان هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در بابلسر گفت : عزّتِ  و کرامت دو جهان ما در سایه ولایت و محبت به اهل بیت است.

استاندار مازندران عزّتِ و کرامت دو جهان را در سایه ولایت و محبت به اهل بیت دانست و افزود : شیفتگان و ارداتمندان هر امامی دو وظیفه مهم دارند یکی محبت و دیگری معرفت اولین وظیفه ما محبت است و اظهار دوستی نسبت به اولیای الهی و انبیا و امامان علیهم السلام و وظیفه دوم معرفت است که در حوزه معرفت و شناخت ائمه، کتابخوانی می تواند سهم مهمی داشته باشد .

مقام عالی دولت در استان تاکید کرد : همانطور که رئیس جمهور عزیز در مراسم تنفیذ فرمودند: امام رضا علیه السلام  فخر همه ما ایرانیان است وهمواره ضامن استقلال کشورمان بوده و هست به همین دلیل جوانان و نوجوانان عزیز ما باید با زندگی و سیره آن امام همام بیشتر آشنا شوند .

وی ادامه داد : جشنواره کتابخوانی رضوی در ترویج فرهنگ رضوی و گسترش مطالعه کتاب و آشنایی با سیره پاک ائمه معصومین(ع) به ویژه زندگی و سیره نورانی حضرت امام رضا(ع) نقش مهمی دارد .

استاندار مازندران ترویج فرهنگ کتابخوانی و اشاعه فرهنگ رضوی را از طریق کتاب و کتابخوانی یک ضرورت خواند و گفت :  همه باید تلاش کنند تا زمینه ترویج کتابخوانی در جامعه فراهم شود.

وی افزود: برای مقابله با آسیب های اجتماعی و انتخاب سبک زندگی اسلامی به ترویج ابعاد زندگی و سیره ائمه نیازمندیم و باید فضا را به گونه ای مهیا کرد تا همه هنرمندان در حوزه ترویج فرهنگ رضوی به تولید محتوا بپردازند .

استاندار مازندران در پایان با اشاره به دوبرابر شدن تعداد شرکنندگان جشنواره رضوی در دوره هفتم گفت : افزایش ۲ برابری افراد شرکت کننده در این دوره از مسابقات  و حضور بیش از ۵۰ هزار نفر در این دوره از مسابقات بیانگر عشق و ارادت مردم به فرهنگ رضوی است

در این مراسم با اهداء لوح تقدیر و تندیس از برگزیدگان هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی استان در بخشهای مختلف با اهداء تندیس و هدایایی تجلیل شد.

کد مطلب 4051564

