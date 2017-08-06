فرهنگ رضوی و حسینی نجات بخش است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعدازظهر یکشنبه در مراسم تقدیر از برگزیدگان هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در بابلسر گفت : عزّتِ و کرامت دو جهان ما در سایه ولایت و محبت به اهل بیت است.

استاندار مازندران عزّتِ و کرامت دو جهان را در سایه ولایت و محبت به اهل بیت دانست و افزود : شیفتگان و ارداتمندان هر امامی دو وظیفه مهم دارند یکی محبت و دیگری معرفت اولین وظیفه ما محبت است و اظهار دوستی نسبت به اولیای الهی و انبیا و امامان علیهم السلام و وظیفه دوم معرفت است که در حوزه معرفت و شناخت ائمه، کتابخوانی می تواند سهم مهمی داشته باشد .

مقام عالی دولت در استان تاکید کرد : همانطور که رئیس جمهور عزیز در مراسم تنفیذ فرمودند: امام رضا علیه السلام فخر همه ما ایرانیان است وهمواره ضامن استقلال کشورمان بوده و هست به همین دلیل جوانان و نوجوانان عزیز ما باید با زندگی و سیره آن امام همام بیشتر آشنا شوند .

وی ادامه داد : جشنواره کتابخوانی رضوی در ترویج فرهنگ رضوی و گسترش مطالعه کتاب و آشنایی با سیره پاک ائمه معصومین(ع) به ویژه زندگی و سیره نورانی حضرت امام رضا(ع) نقش مهمی دارد .

استاندار مازندران ترویج فرهنگ کتابخوانی و اشاعه فرهنگ رضوی را از طریق کتاب و کتابخوانی یک ضرورت خواند و گفت : همه باید تلاش کنند تا زمینه ترویج کتابخوانی در جامعه فراهم شود.

وی افزود: برای مقابله با آسیب های اجتماعی و انتخاب سبک زندگی اسلامی به ترویج ابعاد زندگی و سیره ائمه نیازمندیم و باید فضا را به گونه ای مهیا کرد تا همه هنرمندان در حوزه ترویج فرهنگ رضوی به تولید محتوا بپردازند .

استاندار مازندران در پایان با اشاره به دوبرابر شدن تعداد شرکنندگان جشنواره رضوی در دوره هفتم گفت : افزایش ۲ برابری افراد شرکت کننده در این دوره از مسابقات و حضور بیش از ۵۰ هزار نفر در این دوره از مسابقات بیانگر عشق و ارادت مردم به فرهنگ رضوی است

در این مراسم با اهداء لوح تقدیر و تندیس از برگزیدگان هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی استان در بخشهای مختلف با اهداء تندیس و هدایایی تجلیل شد.