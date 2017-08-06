۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۵۲

دبیر مرحله استانی مسابقات خبر داد:

رقابت ۴۰ شرکت کننده در آخرین روز مسابقات قرآن کریم آذربایجان‌شرقی

تبریز - دبیر مرحله استانی چهلمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف آذربایجان‌شرقی از رقابت ۴۰ متسابق در رشته‌های حفظ و ترتیل در بخش آقایان در دومین و آخرین روز از این مسابقات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی، حسین عزیزعلی یکشنبه با بیان اینکه دومین روز از مسابقات قرآن کریم در بخش آقایان در دو رشته حفظ و ترتیل برگزار شد، اظهار کرد:  در دومین روز از چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مرحله استانی بخش آقایان حدود ۴۰ متسابق در رشته‌های حفظ کل، حفظ ۵ جز، حفظ ۲۰ جز و هم چنین ترتیل به رقابت پرداختند.

وی افزود: مسابقات در دومین روز قبل از ظهر و بعد از ظهر از ساعت ۱۵ لغایت ۲۱ شب در تالار کانون بسیج جوانان استان در تبریز برگزار شد و امروز نیز آخرین روز مسابقات است و فردا ۱۶ مرداد نیز مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات همراه با معرفی نفرات برتر برگزار می‌شود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌شرقی، خاطرنشان کرد: نفرات اول تمامی رشته‌ها و به احتمال زیاد نفرات دوم رشته حفظ کل به مسابقات کشوری قرآن کریم راه خواهند یافت.

