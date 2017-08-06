  1. استانها
  2. تهران
۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۰۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

تصادف زنجیره ای ۴ خودرو در کمربندی شهریار- تهران

تصادف زنجیره ای ۴ خودرو در کمربندی شهریار- تهران

شهریار- مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قدس از تصادف زنجیره ای ۴ خودرو در کمربندی شهریار- تهران خبر داد.

علی رزاقی، در گفتگو با خبرنگار مهر از تصادف زنجیره ای ۴ خودرو در کمربندی شهریار- تهران خبر داد و افزود: با اعلام مرکز فرماندهی،پرسنل ایستگاه چهار شهر قدس، آتش نشانان به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک خودرو وانت نیسان  با سه خودرو دیگر که در حالت پارک بودند در شانه خاکی جاده،  تصادف شدید داشته است، که نیروهای آتش نشانی بلافاصله  اقدام به جدا سازی سر باطری ها وبا هماهنگی مرکز فرماندهی درخواست حضور پلیس راه تهران شهریار در محل کردند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قدس ادامه داد:با توجه به اهمیت جاده تهران، شهریار و تردد خودروهای سنگین از محور فوق استقرار خودروهای آتش نشانی به صورت آماده باش با تجهیزات کامل امدادی و ایمن سازی کامل محل تا هنگام انتقال چهار خودرو به پارکینگ ادامه داشته و در پایان با تنظیم صورتجلسه به ایستگاه بازگشتند.

رزاقی ادامه داد: خوشبختانه حادثه مذکور تلفات جانی در بر نداشت.

کد مطلب 4051585

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها