علی رزاقی، در گفتگو با خبرنگار مهر از تصادف زنجیره ای ۴ خودرو در کمربندی شهریار- تهران خبر داد و افزود: با اعلام مرکز فرماندهی،پرسنل ایستگاه چهار شهر قدس، آتش نشانان به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک خودرو وانت نیسان با سه خودرو دیگر که در حالت پارک بودند در شانه خاکی جاده، تصادف شدید داشته است، که نیروهای آتش نشانی بلافاصله اقدام به جدا سازی سر باطری ها وبا هماهنگی مرکز فرماندهی درخواست حضور پلیس راه تهران شهریار در محل کردند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قدس ادامه داد:با توجه به اهمیت جاده تهران، شهریار و تردد خودروهای سنگین از محور فوق استقرار خودروهای آتش نشانی به صورت آماده باش با تجهیزات کامل امدادی و ایمن سازی کامل محل تا هنگام انتقال چهار خودرو به پارکینگ ادامه داشته و در پایان با تنظیم صورتجلسه به ایستگاه بازگشتند.

رزاقی ادامه داد: خوشبختانه حادثه مذکور تلفات جانی در بر نداشت.