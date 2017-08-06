سنندج قهرمان رقابت های هندبال دختران نونهال و نوجوان کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هندبال قهرمانی نونهالان و نوجوانان دختر استان طی دو روز و با میزبانی شهرستان سنندج برگزار شد .

این رقابت ها با حضور چهار تیم در رده سنی نونهالان و چهار تیم در رده سنی نوجوانان از شهرستان های، مریوان، سنندج، بیجار و دیواندره برگزار شد و تیم های حاضر در مسابقات به صورت دوره ای بازی های خود را در سالن بهنام شاد شهر سنندج انجام دادند .

در پایان تیم سنندج توانست سکوی نخست هر دو رده سنی نونهالان و نوجوانان را از آن خود کند .

در رده سنی نونهالان، تیم های مریوان و بیجار پس از سنندج در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند، همچنین تیم بیجار مقام دوم و تیم مریوان مقام سوم رده سنی نوجوانان را کسب کردند .

گفتنی است، رقابت های هندبال قهرمانی دختران استان طی مدت دو روز در سالن بهنام شاد سنندج برگزار شد و تیم های اول و دوم در شهریورماه امسال به مسابقات منطقه چهار کشور اعزام می شوند.