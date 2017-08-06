به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قرآنی اوقاف آذربایجان شرقی در حالی با حضور بیش از ۴۰۰ شرکت کننده در حال برگزاری است که در آخرین روز این مسابقات ۴۰ شرکت کننده به رقابت پرداخته اند و صحبت های این شرکت کنندگان و دست اندرکاران برگزاری مسابقات نیز موضوعی بوده که مورد توجه قرار گرفته است.

لزوم گسترش محافل تلاوت برای بانوان

پریسا مجرد از بانوان قاری و داور مسابقات قرآن در حاشیه برگزاری این مسابقات با اشاره به اینکه از شهر ارومیه در این دوره از مسابقات در بخش صوت داوری خواهم کرد، گفت: در چندین دوره از مسابقات دانش آموزی و دانشجویی و نیز مسابقات بین‌المللی رتبه اول را کسب کردم و و آخرین رتبه‌ ام نیز مقام اول دومین دوره از مسابقات کشوری اوقاف بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موسسات آموزشی قرآن کریم از لحاظ کمی بسیار قابل توجه است، گفت: از لحاظ کمی کلاس‌های آموزشی زیاد است اما از لحاظ کیفی خروجی‌های این کلاس‌ها آن طور که باید مطلوب نیست و همچنین اساتید قابل توجهی در تمامی شهرها داریم اما متاسفانه در بخش خواهران، اساتید به دلیل مشغله‌های زیاد نمی‌توانند وارد عرصه آموزش قرآنی شوند .

این داور مسابقات قرآن با ابراز تاسف از نبود محافل تلاوت قرآنی برای بانوان گفت: برای بانوان محافل تلاوت قرآنی بسیار کم است البته در شهرهای تهران و مشهد زیاد است اما در شهرهای دیگر بسیار کم است. کرسی‌های تلاوت برای بانوان برگزار نمی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برکت ورود به این حوزه در زندگی من بسیار زیاد بوده است، کلام قرآن نور چشمان ما را زیاد می کند اگر ما یک قدم برای خدا برداریم خداوند متعال ده قدم به سمت ما آمده و در گرداب های مختلف دست ما را خواهد گرفت و نیاز داریم قرآن به متن زندگی ما وارد شود زیرا تا زمانی که قرآن وارد خانواده‌ها نشده است به متن زندگی هم وارد نخواهد شد و مشکلات و معضلات جامعه نیز حل نمی‌شود.

چنگ زدن به دامان قرآن یعنی قدم گذاشتن در راه ابدی و عبور از پل صراط مستقیم

قاری قرآن و یکی دیگر از شرکت کنندگان در مرحله استانی چهلمین دوره مسابقات قرآن اوقاف آذربایجان‌شرقی از شهرستان ملکان گفت: قرآن در در زندگی انسان بدون شک تاثیرات بسیار مثبتی دارد و من از بدو تولد این را احساس کرده‌ام و این قرآن بود که به من نفس تازه‌ای داد تا به زندگی برگردم و قرآنی بشوم.

سید عوض میر اشرفی در ادامه افزود: هنگام تولد در بیمارستان به فلج اطفال و کم خونی شدید مبتلا شدم که با تلاش‌های بسیار زیاد از طرف اطرافیانم پزشکان امید به زندگی من را فقط چند روز اعلام می‌کنند اما مادرم دست به دعا می‌شود و شفای من را از خداوند متعال طلب می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: همیشه از مسجد سر کوچه صدای تلاوت قرآن پخش می‌شد و من خودم را نزدیک مسجد می رساندم و از آنجا به تلاوت زیبا گوش می دادم و با استادی که صدایش از بلندگوی مسجد شنیده می‌شد شروع به خواندن قرآن می‌کردم و بعداز دوسال گوش دادن به صدای قرآن از بلندگوی مسجد بالاخره به داخل مسجد رفتم تا ببینم چه کسی با این صدای زیبا قرآن را می خواند متوجه شدم که که این صدای قاری معروف مصری عبدالباسط است که از ضبط صوت پخش می‌شود.

این قاری قرآن تاکید کرد: در همان سال‌های کودکی نوارهای عبدالباسط را پیدا کردم و با آن نوارها در خانه تمرین مکرر کردم تا اینکه در اولین سال مدرسه جلوی صف قرآن تلاوت می‌کردم و چند سال بعد در مسابقات مدارس آموزش و پرورش در رشته اذان و قرائت قران اول شدم و این اتفاق باعث شد که با جدییت قران و اذان را دنبال کنم.

اشرفی گفت: قرآن در در زندگی انسان بدون شک تاثیرات بسیار مثبتی دارد و من از بدو تولد این را احساس کرده‌ام و این قرآن بود که به من نفس تازه‌ای داد تا به زندگی برگردم و قرانی بشوم و در حال حاضر در راه قرآن و نوحه و مرثیه خوانی امام حسین (ع) خدمت می‌کنم اما هرگز از منظر مادی به این قضیه فکر نکرده ام و هیچ توقع مالی نداشته ام و به امام حسین (ع) قول داده ام تا لحظه مرگم زیر پرچم آقا باشم بدون هیچ توقع مالی خدمت کنم.

وی افزود: من به نسل جوان هم سن و سال خود توصیه می‌کنم اگر خدایی نکرده از مسیر حقیقی خداوند و دین خدا گمراه شده اند چنگ به دامان قرآن بزنید که می‌تواند شما را به راه ابدی که همان عبور از پل صراط مستقیم است برساند و نباید به خاطر مادیات چند روزه دنیا خودمان را گمراه کنیم که عذاب الهی در راه است.

این قاری قرآن اظهار کرد: سطح مسابقات را نمی‌توانم بگویم خیلی خوب ولی خوب است و یکی از اشکالاتی که در این دوره وجود داشت سیتم صوتی بود که همیشه با این مشکل مواجه هستیم.

انس با مفاهیم قرآن موجب اعتلاء سلامت جسمانی و روانی انسان می شود

پزشک و یکی دیگر از قاریان استانی با اشاره به اینکه شرکت در محاقل قرآنی و انس با مفاهیم قرآن موجب ارتقاء ابعاد مختلف زندگی بشر و اعتلاء سلامت جسمانی و روانی خواهد شد

رامین فرج پور در ادامه اظهار کرد: تاثیرات قرآن در زندگی انسان قابل اغماض نیست، چه از لحاظ تاثیرات مادی و چه اثرات معنوی، شرکت در محاقل قرآنی و انس با مفاهیم قرآنی موجب ارتقاء ابعاد مختلف زندگی بشر و اعتلاء سلامت جسمانی و روانی وی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: مأنوس شدن با قرآن، علاوه بر تسهیل پیشرفت تحصیلی، موجب افزایش سعه صدر، روحیه استقامت و بردباری ام شده خصوصا در حرفه پزشکی که صبر و حوصله در تعامل با بیمار و معالجه هدفمند، نقش به سزایی دارد.

این قاری برجسته قرآن در توصیه ای به نسل جوان جامعه گفت: انس گرفتن با آموزه‌های قرآنی در اولویت اول است و به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در حیطه پزشکی، تحقیقات زیادی در مورد تاثیرات آموزه‌های قرانی در ابعاد فردی و اجتماعی بشر انجام داده ام که در نشریات مختلف چاپ شده است.

فرج پور در خصوص سطح برگزاری مرحله استانی چهلمین دوره مسابقات قرآن گفت: باید اذعان کرد که سطح مسابقات نسبت به سال‌های قبل هم از بعد فنی و هم محتوایی پیشرفت زیادی داشته است و من از زحمات مسولئین مربوطه کمال تشکر را دارم.