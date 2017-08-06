به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های چهار وزن دوم کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان از صبح امروز (یکشنبه) در شهر تامپره کشور فنلاند در حال برگزاری است که در پایان دور مقدماتی، امین کاویانی نژاد و آرمان علیزاده عبدولی به دیدار فینال اوزان ۶۶ و ۸۴ کیلوگرم رسیدند.امین میرزازاده هم در وزن ۱۲۰ کیلوگرم به دیدار رده بندی راه یافت.



نتایج کشتی گیران کشورمان در پایان دور مقدماتی به شرح زیر است:



در وزن ۵۵ کیلوگرم محمد جواد رضایی در دور نخست کنستانتین سوبولفسکی از اوکراین را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد وی در دور دوم در برابر رینات بالتاشف از قزاقستان با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزی رسید. رضایی در دور سوم مقابل تیگران میناسیان از ارمنستان با نتیجه ۱۰ بر یک مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، رضایی از دور رقابت ها کنار رفت. (در این وزن کمال از ترکیه و شارشنبکوف از قرقیزستان به دیدار فینال رسیدند)



در وزن ۶۶ کیلوگرم امین کاویانی نژاد پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۴ بر یک میکو پلتوکانگاس از فنلاند را شکست داد. وی در دور سوم در مقابل آمانتور اسماعیل اف از قرقیزستان در یک کشتی نزدیک با نتیجه ۱۰ بر ۹ به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. کاویانی نژاد در این مرحله مقابل میاخدی یاخیائف از روسیه با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد. حریف وی در دیدار فینال مالخاز آمویان از ارمنستان است.



در وزن ۸۴ کیلوگرم آرمان علیزاده عبدولی در دور اول با نتیجه ۱۲ بر ۳ آدرو پاجور از کشور استونی را مغلوب کرد. وی در دور دوم تونی متسوماکی از فنلاند را با نتیجه ۹ بر یک از پیش رو برداشت. علیزاده در دور سوم مقابل ولادمیر استویچف از بلغارستان با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله میکیتا کلیموویچ از بلاروس را با نتیجه ۱۳ بر ۳ شکست داد و به دیدار فینال راه یافت، علیزاده در دیدار فینال به مصاف الکساندر کوماروف از روسیه می رود.



در وزن ۱۲۰ کیلوگرم امین میرزازاده در دور نخست مقابل سوخروج عزیزاف از تاجیکستان با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزی رسید و در دور دوم با نتیجه ۳ بر صفر آرتور ویتیتین از استونی را شکست داد. میرزازاده در دور سوم مقابل زویادی پاتاریدزه قهرمان دو دوره قبل رقابت های جهانی جوانان، با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، میرزازاده راهی گروه بازنده ها شد. وی در این گروه با نتیجه ۹ بر یک لنارد بری از رومانی را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت. میرزازاده برای کسب مدال برنز امشب با گئورگی گادژینوف از روسیه کشتی می گیرد.