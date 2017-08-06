توقف به یادماندنی حسین کیهانی در مقدماتی ۳۰۰۰ متر بامانع

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سومین روز از رقابت های دو و میدانی قهرمانی جهان، لحظاتی پیش حسین کیهانی دونده ۳۰۰۰ متر بامانع ایران در مرحله مقدماتی به رقابت با رقبای خود پرداخت.

این ملی پوش کرمانشاهی در پایان نیز با ثبت رکورد ۸:۳۳.۷۶ دقیقه در جایگاه یازدهم گروه اول و بیست و چهارم ره بندی دور مقدماتی قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند.

کیهانی با ثبت زمان ۸:۳۳.۷۶ دققیه رکورد ملی ۳۰۰۰ متر بامانع ایران را که سید حمید سجادی با زمان ۸:۳۳.۸۹ دقیقه در ۲۷ مهر ۱۳۷۰ در کوالالامپور به ثبت رسانده بود شکست.