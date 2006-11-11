استفاده مناسبی از سال پیامبر(ص) نشده است/ بهره گیری ارزشمند از فرصت باقیمانده نیازمند تدوین طرحهای کاربردی است

حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه در نیمه دوم سال پیامبر اعظم(ص) قرار داریم در نگاهی به این چند ماه گذشته، متأسفانه استفاده شایسته ای از سوی دستگاههای فرهنگی نشده است.

وی با اشاره به اینکه در فصل سوم از سال پیامبر(ص) قرار داریم و این سال رو به پایان است، تصریح کرد: سال پیامبر آنگونه که مد نظر مسئولان فرهنگی دولت بوده است، تاکنون که بیش از نیمی از سال گذشته است رویکرد مطلوبی نداشته، این وظیفه بر عهده مسئولان فرهنگی جامعه است تا از این فرصت باقی مانده از سال پیامبر(ص) با برنامه ریزی صحیح استفاده مطلوب را برده و در بکارگیری اثرات مطلوب آن در جامعه کوشش کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: یکی از ضعفهای عمده در عدم بهره گیری مطلوب از سال پیامبر اعظم(ص) عامل اجرایی دستگاههای فرهنگی است که همه حرفها در همان حد شعار باقی مانده و هیچکدام از دستگاههای فرهنگی و دولتی آنگونه که باید گزارشی از عملکرد خود ارائه نداده اند.

حجت الاسلام میرتاج الدینی در ادامه افزود: امسال از گوشه و کنار کارهای مفیدی هم به عنوان سال پیامبر اکرم(ص) صورت گرفته است اما تنها در حد همایش با نام پیامبر(ص) یا از این قبیل موضوعات بوده است.

وی با اشاره به فرصت باقی مانده از سال پیامبر(ص) اظهار داشت: برای استفاده مطلوب و بهینه از این سال بزرگ که فرصت مناسبی است تا خانواده ها قدری بیشتر با خصوصیات اخلاقی و زندگانی پیامبر آشنا شوند کارهای اساسی می توان انجام داد، از جمله اینکه طرح هایی را جدا از حرف و شعار برنامه ریزی و اجرا کرد تا ابعاد مختلف زندگی پیامبر را نشان دهیم.