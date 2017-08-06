ایران و اندونزی رابطه نزدیکی در بازار نفت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ بیژن زنگنه در دیدار با لوهوت بینسار پانجاتیان، وزیر هماهنگ کننده امور دریایی جمهوری اندونزی با قدردانی حضور هیئت اندونزی در مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی اظهار کرد: روابط ایران و اندونزی به‌عنوان ۲ کشور بزرگ مسلمان همیشه دوستانه و مستحکم بوده است.

وی با بیان این که بخش نفت و گاز از زمینه های است که ایران و اندونزی می توانند در آن روابط خوبی با یکدیگر داشته باشند، تصریح کرد: شرکت پرتامینا (شرکت دولتی نفت و گاز اندونزی) رابطه نزدیکی با شرکت ملی نفت ایران در بخش ترید و خرید و فروش و همچنین توسعه و سرمایه‌گذاری میدان‌های نفتی دارد.

لوهوت بینسار پانجاتیان، وزیر هماهنگ کننده امور دریایی جمهوری اندونزی نیز در این دیدار، از ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای تمدن غنی در جهان نام برد و گفت: تحریم‎ها نتوانسته توسعه ایران را متوقف کند.

وی با بیان این که اندونزی با جمعیت ۲۶۱ میلیونی و رشد اقتصادی پنج درصدی در شرق آسیا با هند و چین در حال رقابت است، تصریح کرد: این کشور در پی گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف به ویژه ایران است.

وزیر هماهنگ کننده امور دریایی جمهوری اندونزی در این دیدار پیام ویژه رئیس جمهور اندونزی را به وزیر نفت داد تا آن تقدیم حسن روحانی، ریاست جمهوری ایران کند.