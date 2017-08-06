۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۲۹

رتبه اول علوم انسانی از مدرسه غیردولتی است

رتبه اول علوم انسانی کنکور ۹۶ گفت: رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل را انتخاب می کنم.

عرفان میرزاده مهابادی نفر اول گروه علوم آزمایشی  کنکور سراسری سال ۹۶ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مدرسه غیردولتی در تهران درس خواندم. تنها در فوق برنامه هایی که مدرسه تدارک دیده بود شرکت می کردم و هیچ کلاس کنکوری نمی رفتم.

وی افزود: حدس می زدم که رتبه برتر کنکور شوم و خیلی خوشحالم که توانستم رتبه یک را بیاورم.

رتبه اول گروه آزمایشی علوم انسانی گفت: رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه تهران را انتخاب خواهم کرد. از دوره راهنمایی علاقه به سیاست و روابط بین الملل داشتم.

وی تصریح کرد: به صورت میانگین ۹ تا ۱۱ ساعت درس می خواندم. خانواده ام نیز محیط آرامی را برایم فراهم کرده بودند.

