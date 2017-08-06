به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی روز یکشنبه در نشست خبری و مراسم رونمایی از پوستر و سایت جشنواره ملی سفره ایرانی و فرهنگ گردشگری در اراک اظهار داشت: دو برنامه مهم کاری میراث فرهنگی استان که در سطح منطقه ای برگزار خواهد شد شامل نمایشگاه صنایع دستی و جشنواره ملی سفره ایرانی است.

وی افزود: در نمایشگاه صنایع دستی که از ۲۳ تا ۲۷ مردادماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی برپا خواهد شد، تقریبا همه استان ها و تعدادی از صنعتگران از سطح کشور حضور خواهند داشت و مردم استان با تولیدات صنایع دستی دیگر استان ها آشنا می شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی تصریح کرد: همچنین این گونه جشنواره ها باعث ایجاد رقابت بین صنعتگران برای ارائه بهتر محصولات و تولیداتشان خواهد شد.

حسینی خاطرنشان ساخت: یکی از راه های حمایت از این قشر اطلاع رسانی مطلوب در این زمینه است زیرا مردم عمدتا در نمایشگاه ها حضور می یابند و این خود انگیزه ای برای رقابت بیشتر بین صنعتگران است.

وی ادامه داد: در زمینه ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری بعضا دیده شده هزینه های بسیاری می شود تا مشاغل ایجاد شوند و در پایان بی نتیجه می ماند، اما در زمینه صنایع دستی حتی تسهیلات و کمک های بسیار پایین نیز باعث ایجاد شغلی پایدار خواهد شد که مخارج یک خانواده را تامین می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی اظهار داشت: از فواید دیگر این عمل تقویت صنایع تضعیف شده و منسوخ شده در سطح کشور است و همچنین صنعتگران خارج شده از این عرصه دوباره احیا خواهند شد و با این عمل بخشی از هویت تاریخی باز خواهد گشت.

حسینی گفت: جشنواره سفره ایرانی هم که ۱۶ تا ۱۸ شهریور ماه در استان مرکزی برگزار خواهد شد، بخشی از تاریخ و فرهنگی است که مثل صنایع دستی برای از بین نرفتن نیاز به صیانت دارد.

وی افزود: در بحث توسعه گردشگری عناصر مختلفی دخیل هستند که باید برای موفقیت در این زمینه به آنها توجه شود و یکی از عوامل مهم و اثر بخش در این رابطه معرفی غذا و نوشیدنی های سنتی و بومی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی بیان داشت: بسیاری از غذاهای سنتی فراموش، منسوخ و توسط قشر جوان پس زده شده و با غذاهایی مثل فست فود جایگزین شده اند در حالی که اغذاهای اصیل ایرانی در سلامت نقش مهمی دارند.

حسینی تشریح کرد: جشنواره ملی سفره ایرانی منطقه پنج که شامل استان های تهران، اصفهان، قم، البرز و مرکزی است سال گذشته در استان اصفهان برگزار شد که امیدواریم نواقص سال اول جشنواره در سال جاری در استان مرکزی برطرف شود.

وی ادامه داد: در گذشته روستاییان همیشه تولید کننده بودند و شهرها مصرف کننده این تولیدات بوده اند اما در حال حاضر تغییر شرایط باعث به هم خوردن تعادل جمعیت در روستاها شده و نیازمند تولیدات شهرها شده اند که این اتفاق خوبی نیست.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی اظهار داشت: مسائل رفاهی روستاها از نظر آب، گاز، برق و... در روستاها تامین شده در حالی که اگر شغل ایجاد نشود معیشت روستاییان وضعیت مطلوبی نخواهد داشت و فرهنگ و سنت که خاستگاه آن روستاها است از بین خواهد رفت.

حسینی در پایان گفت: آماده سازی زیرساخت ها در روستاهای هدف گردشگری توسط دهیاران و کمک به سرمایه گذاران روستایی از عوامل مهم توسعه گردشگری و احیای سنت های بومی و منطقه ای است.