بررسی تحولات خاورمیانه و موضوع هسته ای ایران در نشست اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، دیپلماتهای مستقر در بروکسل با اعلام این خبر تصریح کردند : موضوع هسته ای ایران از جمله مواردی است که در نشست روز دوشنبه به آن پرداخته خواهد شد .

منابع خبری در بروکسل همچنین خاطر نشان کردند : وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا با توجه به انتشار گزارش اتحادیه اروپا درباره ترکیه در نظر دارند درباره مسئله قبرس و پیوستن آنکارا به این اتحادیه، بار دیگر رایزنی هایی را انجام دهند .

"اورزلا پلاسنیک" وزیر امورخارجه اتریش در این باره اظهار داشت : اتحادیه اروپا در نظر دارد موضوع اختلاف با ترکیه بر سر مسئله قبرس را به وضعیت مشخصی برساند .

در گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا این اتحادیه خواهان بهبود مناسبات ترکیه با قبرس تا پایان سال جاری میلادی و گشایش بنادر و فرودگاه ‌های ترکیه به روی کشتی ها وهواپیماهای قبرس اجرای اصلاحات لازم برای تامین آزادی های فردی، کاهش نقش نظامیان در مسائل سیاسی و تلاش بیشتر برای به صفر رساندن موارد شکنجه در ترکیه شده است.

مقامهای اتحادیه اروپا اگرچه از اکتبر 2003 میلادی مذاکره بر سر پیوستن ترکیه به این اتحادیه را آغاز کرده اند، اما در عین حال معتقدند که عضویت این کشور به حداقل 10 سال زمان نیاز دارد.