به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بسیج رسانه استان زنجان، نوید کمالی با اشاره به مراسم روز خبرنگار و جشنواره رسانهای ابوذر اظهار کرد: مراسم بزرگداشت مقام اصحاب رسانه و جشن بزرگ روز خبرنگار برای سومین سال پیاپی همزمان با اختتامیه مهمترین رویداد رسانهای استان در قالب جشنواره ابوذر صبح ۱۹ مرداد ماه با حضور مسئولین کشوری و استانی برگزار میشود.
وی با اشاره به مهمانان این مراسم عنوان کرد: در این مراسم نصرالله پژمانفر نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع صمیمی خبرنگاران در این رویداد فرهنگی به ایراد سخنرانی میپردازد.
دبیر سومین جشنواره رسانهای ابوذر در استان زنجان افزود: در این روز علاوه بر اجرای برنامههای فرهنگی متنوع از جمله اجرای زنده سرود و پخش نماهنگ شاهد برنامههای دیگری از جمله رونمایی از یک نرم افزار و بازی تولید شده در مراکز فرهنگی استان خواهیم بود.
کمالی با اشاره به استقبال اصحاب رسانه از جشنواره ابوذر نیز گفت: خوشبختانه با توجه به استقبال قابل تقدیر اصحاب رسانه استان در مراسم اختتامیه جشنواره از ۲۱ اثر برتر ارسالی به این رقابت فرهنگی تجلیل میشود و به برترینهای هر بخش تندیس بلورین جشنواره تقدیم میشود.
کمالی ابراز کرد: با توجه به همکاری و مشارکت نهادهای مختلف استان از برخی از مدیران کل و روابط عمومیهای برتر نیز قدردانی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه جشن بزرگ روز خبرنگار ویژه تمام اصحاب رسانه استان و روابط عمومیها است، خاطرنشان کرد: تمام خادمان عرصه خبر و اطلاع رسانی به این مراسم باشکوه دعوت میشوند.
