توسعه و تولید، مهمترین راهبرد نفت خزر در دریای کاسپین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ رامین خودآفرین با بیان این مطلب افزود: با توجه به ظرفیت‎های هیدروکربوری موجود در دریای خزر و لزوم سرمایه‎گذاری در این منطقه، همچنین تجربیات و دانش کسب شده توسط متخصصان شرکت نفت خزر در حوزه آب‎های عمیق، مذاکره با شرکت‎های توانمند بین‎المللی را برای جلب مشارکت و جذب سرمایه در حوزه‎های مطالعات، اکتشاف، توسعه و تولید در خزر دنبال می‎کنیم.

وی درباره اهداف تشکیل کارگروه سرمایه‎گذاری و توسعه روابط بین‎الملل در شرکت نفت خزر گفت: برای تحقق فعالیت‎های توسعه‎ای در خزر، فاینانس پروژه‌ها، تحکیم روابط و گسترش بیشتر همکاری‌با شرکت‌های معتبر و همچنین کشورهای همسایه، استفاده از نظرات و ظرفیت‌های داخلی و خارجی شرکت و ایجاد کارگروه مشورتی سرمایه‌گذاری و توسعه روابط بین‌الملل شرکت نفت خزر در دستور کار قرار گرفت.

خودآفرین درباره این کارگروه مشورتی توضیح داد: این کارگروه با حضور نمایندگانی از هیئت مدیره و مدیران بخش‎های‌ اکتشاف، مهندسی و ساختمان، امور مالی، امور حقوقی و امور بین‌الملل شرکت نفت خزر و با هدف بررسی اولویت‌های سرمایه‌گذاری، تدوین و آماده‌سازی بسته‌های فنی و قراردادی برای ارائه به شرکت‌های علاقه‌مند و روزآمد کردن آنها و هدایت مذاکرات تشکیل شده است.

به گفته وی، این کارگروه با تعدادی از شرکت‌هایی که علاقمندی خود را برای همکاری در پروژه‌های نفتی ایران در دریای خزر در مذاکرات گذشته اعلام کرده بودند، مکاتباتی انجام داده و از آنها برای مذاکره مجدد دعوت کرده است.

رئیس امور بین‎الملل شرکت نفت خزر به اهمیت آماده سازی سکوی نیمه شناور ایران‎امیرکبیر و ضرورت حفظ ایمنی سکو اشاره کرد و گفت: مسئولیت‎های این سکو ایجاب می‎کند برای آماده‎سازی آن از توان شرکت‌های مطرح بین‌المللی و دارای استاندارد استفاده شود.

خودآفرین یادآور شد: جلسه‌های مشترک و مذاکراتی با نمایندگان صندوق‎های انرژی و شرکت‎های خارجی نفت و گاز اعم از شرکت‎های فعال در حوزه حفاری و اکتشاف در دست اقدام است و فرصت‎های همکاری به منظور انجام فعالیت‎های توسعه‎ای در خزر مورد بررسی قرار می‎گیرد.

وی به تغییر مدیریتی در این شرکت هم اشاره‎ای داشت و گفت: در این چند ماه، شاهد تزریق تفکر جدیدی به شرکت بوده‎ایم که بر مبنای آن، جذب فرصت‎های سرمایه‎گذاری برای توسعه خزر به عنوان مهمترین راهبرد در برنامه شرکت نفت خزر قرار گرفته است.

