توسعه و تولید، مهمترین راهبرد نفت خزر در دریای کاسپین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ رامین خودآفرین با بیان این مطلب افزود: با توجه به ظرفیتهای هیدروکربوری موجود در دریای خزر و لزوم سرمایهگذاری در این منطقه، همچنین تجربیات و دانش کسب شده توسط متخصصان شرکت نفت خزر در حوزه آبهای عمیق، مذاکره با شرکتهای توانمند بینالمللی را برای جلب مشارکت و جذب سرمایه در حوزههای مطالعات، اکتشاف، توسعه و تولید در خزر دنبال میکنیم.
وی درباره اهداف تشکیل کارگروه سرمایهگذاری و توسعه روابط بینالملل در شرکت نفت خزر گفت: برای تحقق فعالیتهای توسعهای در خزر، فاینانس پروژهها، تحکیم روابط و گسترش بیشتر همکاریبا شرکتهای معتبر و همچنین کشورهای همسایه، استفاده از نظرات و ظرفیتهای داخلی و خارجی شرکت و ایجاد کارگروه مشورتی سرمایهگذاری و توسعه روابط بینالملل شرکت نفت خزر در دستور کار قرار گرفت.
خودآفرین درباره این کارگروه مشورتی توضیح داد: این کارگروه با حضور نمایندگانی از هیئت مدیره و مدیران بخشهای اکتشاف، مهندسی و ساختمان، امور مالی، امور حقوقی و امور بینالملل شرکت نفت خزر و با هدف بررسی اولویتهای سرمایهگذاری، تدوین و آمادهسازی بستههای فنی و قراردادی برای ارائه به شرکتهای علاقهمند و روزآمد کردن آنها و هدایت مذاکرات تشکیل شده است.
به گفته وی، این کارگروه با تعدادی از شرکتهایی که علاقمندی خود را برای همکاری در پروژههای نفتی ایران در دریای خزر در مذاکرات گذشته اعلام کرده بودند، مکاتباتی انجام داده و از آنها برای مذاکره مجدد دعوت کرده است.
رئیس امور بینالملل شرکت نفت خزر به اهمیت آماده سازی سکوی نیمه شناور ایرانامیرکبیر و ضرورت حفظ ایمنی سکو اشاره کرد و گفت: مسئولیتهای این سکو ایجاب میکند برای آمادهسازی آن از توان شرکتهای مطرح بینالمللی و دارای استاندارد استفاده شود.
خودآفرین یادآور شد: جلسههای مشترک و مذاکراتی با نمایندگان صندوقهای انرژی و شرکتهای خارجی نفت و گاز اعم از شرکتهای فعال در حوزه حفاری و اکتشاف در دست اقدام است و فرصتهای همکاری به منظور انجام فعالیتهای توسعهای در خزر مورد بررسی قرار میگیرد.
وی به تغییر مدیریتی در این شرکت هم اشارهای داشت و گفت: در این چند ماه، شاهد تزریق تفکر جدیدی به شرکت بودهایم که بر مبنای آن، جذب فرصتهای سرمایهگذاری برای توسعه خزر به عنوان مهمترین راهبرد در برنامه شرکت نفت خزر قرار گرفته است.
