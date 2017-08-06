۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۰۶

مقرهای داعش در «السخنه» زیر آتش ارتش سوریه

یگان های ارتش سوریه بعد از عملیات موفقیت آمیز خود در آخرین پایگاه گروه تروریستی داعش در حومه حمص یعنی شهر «السخنه» مقرهای نیروهای تروریستی داعش را کاملا نابود می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، «عمار الاسد» معاون رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان سوریه تاکید کرد که نیروهای ارتش این کشور مواضع داعش را در شهر «السخنه» واقع در حومه «تدمر» مورد هدف قرار داده و یگان های ارتش نیروهای مسلح وابسته به تروریستهای داعش را در این شهر تعقیب می کنند.

یک منبع نظامی سوری نیز گزارش داد که ارتش سوریه شهر «السخنه» را از ۳ محور محاصره کرده و کنترل «جبل طنطور» واقع در حومه شرقی حمص را کاملا به دست گرفته است.جنگنده های ارتش سوریه مقرها و تجهیزات رزمی نیروهای داعش واقع در جنوب غربی شهر السخنه و روستای «خطملو» را کاملا نابود کردند.

گروه موسوم به «دیده بان حقوق بشر» سوریه وابسته به معارضان سوری پیشتر از تسلط ارتش سوریه بر شهر «السخنه» آخرین پایگاه گروه تروریستی داعش در حومه حمص خبر داده بود.

