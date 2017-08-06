دومین جشنواره سفره ایرانی منطقه پنج کشور در اراک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسینی روز یکشنبه در نشست خبری و مراسم رونمایی از پوستر و سایت جشنواره ملی سفره ایرانی و فرهنگ گردشگری در اراک اظهار داشت: دومین جشنواره منطقه ای سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری منطقه پنج بین استان های تهران، اصفهان، قم، البرز و مرکزی در سال جاری به میزبانی استان مرکزی برگزار می شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی افزود: تاریخ برگزاری این جشنواره از ۱۶ لغایت ۱۸ شهریور ماه در شهر اراک است که امروز مراسم رونمایی از پوستر و وبسایت این جشنواره برگزار شده است.

حسینی تشریح کرد: این جشنواره ۱۰۰ غرفه دارد که ثبت نام برای شرکت کنندگان در این جشنواره از امروز در پنج استان آغاز می شود و تا ۱۰ شهریور نیز ادامه دارد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی بیان کرد: شرکت کنندگان یک روز از این جشنواره را برای برند کردن غذاهای بومی و محلی استان خودشان مسابقه دارند و در دو روز دیگر غذاهای محلی و سوغات های استان خود را ارائه می کنند و همچنین در حاشیه این جشنواره موسیقی محلی نیز برپا خواهد شد.

وی خاطرنشان ساخت: همچنین در پایان این جشنواره سه پیش غذا، سه غذای اصلی، سه دسر و سه دمنوش به عنوان اغذیه و نوشیدنی های برگزیده و برتر معرفی می شود.

گفتنی است در ادامه این نشست از تیزر و وبسایت جشنواره ملی سفره ایرانی توسط محمد حسینی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی رونمایی شد.