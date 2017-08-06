۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۵۰

یک عضو دولت ونزوئلا از شورش در یک مرکز نظامی این کشور خبر داد

منابع محلی اعلام کردند که در یک مرکز نظامی در ونزوئلا، چندین نفر به دلیل اقدام علیه رئیس جمهور این کشور و تلاش برای شورش، دستگیر شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، در یک مرکز نظامی در ونزوئلا چند نفر به دلیل تلاش برای شورش و اقدام علیه «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور این کشور دستگیر شدند. 

«دیوسدادو کابلو» نماینده رهبر حزب سوسیالیست، این اقدام را حمله تروریستی خواند.

فردی به نام «کاگوآریپانو» که خود را رهبر این گروه می داند، گفت: این یک کودتا نیست، بلکه یک اقدام نظامی و مدنی برای بازگرداندن نظم قانون اساسی است.

ویدئویی در این خصوص در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که نشان می دهد، گروهی که خود را تیپ ۴۱ می نامند، این اقدام را انجام داده اند.

این اقدام در شهر والنسیا در شمال غرب این کشور رخ داده است. 

اکنون این منطقه تحت کنترل است و اوضاع به حالت عادی بازگشته است. 

